Witsel firma una temporada con el Girona

"El Girona era un equipo que me gustaba ver por la manera de jugar del entrenador (Míchel Sánchez). He tenido una llamada del entrenador también. Tuvimos una conexión directamente, que creo que es importante para elegir después tu próximo paso", explicó Witsel en los medios del club tras su fichaje. "Refuerzo de gran valor para el Girona", anunció la entidad en un comunicado en su página web oficial sobre el futbolista, que ha jugado más de central que de medio en los últimos tiempos, a las órdenes de Diego Simeone en el conjunto madrileño.

A sus 36 años, una vez concluido su contrato con el Atlético, recala en el Girona. "Es un centrocampista defensivo versátil, con gran capacidad de lectura del juego y experiencia en diversas posiciones del centro del campo y la defensa. Destaca por su serenidad con el balón, precisión en el pase, visión táctica y capacidad para mantener el equilibrio del equipo", destacó el conjunto catalán.

Nacido el 12 de enero de 1989 en Lieja, Witsel ha jugado desde 2022 en el Atlético de Madrid, con el que fue una pieza clave en las dos primeras campañas, pero no en la última. En 2023-24, por ejemplo, disputó 51 de los 54 partidos (45 desde el once titular) y fue fundamental en la defensa de cinco que propuso Diego Simeone, que transformó al medio centro en un central de suma solvencia. Witsel se despidió del Atlético con 116 partidos, 93 de inicio, en tres años. Marcó tres goles y dio otros dos. Ya está en el tramo final de su carrera, que comenzó como profesional en el Standard de Lieja, en el que debutó con el primer equipo con tan solo 17 años, cuando reemplazó a Steven Dufour en los instantes finales, en septiembre de 2006.