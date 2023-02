Voro afronta con optimismo el riesgo de descenso

El nuevo entrenador del Valencia, Voro González, aseguró que asume con responsabilidad y optimismo la tarea que le han encomendado tras la marcha del técnico Gennaro Gattuso de sacar al equipo “de las posiciones peligrosas” cerca de un descenso que los principales directivos del club no quisieron ni nombrar en su comparecencia de este miércoles.

Consciente de las dificultades

“La fuerza que tengo para ser optimista es que quedan muchos partidos y no tengo miedo, creo que vamos a superarlo. Hay muchos equipos cerca del descenso, quedan veinte partidos y vamos a dar guerra”, afirmó Voro en una rueda de prensa.

“Es una responsabilidad muy grande. Si piensan que puedo aportar algo, no lo dudo. Ahora duermo menos. No soy un entrenador al uso. Cuando acabe esto volveré a mi sitio, estoy para ayudar hasta que el club lo necesite. No me preocupa nada más allá de que el equipo sea competitivo y que cuando antes sumemos los puntos”, añadió.

En una comparecencia anterior a la suya, la presidenta Layhoon Chan dijo que no piensan en el descenso “de ninguna manera” y que cree que con Voro logrará la estabilidad que necesitan para salir de la situación en la que se encuentran.

Por su parte, el director deportivo, Miguel Ángel Corona dijo que es algo que no entra en su cabeza. “Confiamos plenamente en la plantilla, lo hemos visto todos. No lo quiero ni nombrar”, señaló.

Motivos para el optimismo

Voro afirmó que tener tanto tiempo para trabajar es otro de los motivos que le hacen ser optimista, lo mismo que el ambiente que hay en el vestuario. “No hay una ruptura con un entrenador y eso ayuda porque no tienes nada que reparar. Lo que les he dicho que necesitamos su esfuerzo y compromiso y que doy un paso al frente y les vamos a dar las herramientas para mejorar”, afirmó.

“Compiten y no hay una ruptura en el vestuario y son futbolistas de nivel. No me cabe duda de que va a haber compromiso para revertir la situación y lo mejor es que tenemos veinte partidos por delante”, añadió.

Voro, que se ha puesto al frente del equipo por octava vez, afirmó que la situación interna era mucho más complicada cuando lo hizo tras la destitución de Ronald Koeman o la marcha de Cesare Prandelli.

Confianza en la plantilla

También afirmó que para él la plantilla no es corta y no es un problema que haya muchos jugadores jóvenes porque tienen talento y compromiso. “Parece que joven sea peyorativo pero son receptivos en el mensaje y te van a dar otras cosas. Son jóvenes pero con nivel. No es algo que me preocupe”, afirmó.

El técnico señaló que tiene un “respeto absoluto” por la afición y que no les puede pedir nada ante el anuncio de nuevas protestas. “Lo que tengo claro es que en momentos de dificultad el aficionado va a estar al lado del equipo aunque acepto y respeto su decisión. Siempre que he estado aquí la afición ha dado un paso al frente”, afirmó.

Voro, que admitió que buscan refuerzos para su cuerpo técnico, aseguró que desde el club le han confirmado que estará hasta el final de la temporada. “Pero entiendo que si pierdo todos los partidos tendrá que venir otro, es de sentido común. Eso ni lo pregunto”, explicó el técnico que insistió en que las últimas veces en las que se hizo cargo del equipo la situación era más dramática.

El técnico dijo haber saludado a Peter Lim, máximo accionista del club, cuando lo ha visto pero que no ha hablado con él y que no lo considera necesario porque lo hace con la presidenta Layhoon Chan.