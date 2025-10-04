Vinicius y Mbappé lideran la victoria del Real Madrid ante el Villarreal (3-1)

El Real Madrid ha ganado al Villarreal gracias a un doblete de Vinicius y un gol de Mbappé. El Villarreal intentó recortar distancias, pero los errores en la salida de balón los han pagado caros.

El Real Madrid y el Villarreal se veían las caras en un duelo de latos vuelos: el segundo contra el tercero en la clasificación. Si los blancos ganaban, aumentaban la distancia y se ponían líderes de manera provisional. Si el submarino amarillo salía vencedor del Santiago Bernabéu, le arrebataría la segunda plaza al equipo merengue.

El primer aviso llegó por parte del Real Madrid. Güler y Mbappé se volvieron a encontrar en el ataque blanco. El francés combinó con el turco de tacón y este se la devolvió al delantero del Madrid, pero su disparo se fue por encima del larguero. El equipo de Xabi Alonso con el paso de los minutos fue haciéndose con el control del partido. Vinicius puso un centro teledirigido a la cabeza de Tchouameni que se marchó rozando el palo.

En el saque de puerta posterior, la presión alta de los blancos hizo que el Villarreal errara en la salida de balón y Mbappé robara el balón en la frontal. En lugar de acabar él la jugada, le pasó el balón a Mastantuono que estaba solo en el punto de penalti, pero en el último momento Veiga se cruzó para desviar la trayectoria del balón.

Al Villarreal le costaba mucho salir con el balón controlado y sortear la presión alta del Madrid, aunque consiguió calmar un poco el ritmo del Madrid y aprovechar una contra para poner en aprietos a la defensa blanca. Moleiro filtró un pase para Oluwaseyi, que se deshizo de Militao y Huijsen, pero en el momento del remate se lió, y Courtois salvó el mano a mano con un paradón.

La respuesta fue una jugada personal de Mastantuono al filo del descanso, pero el disparo desde la frontal se fue rozando el palo.

Al comenzar la segunda mitad, Vinicius estaba muy enchufado y poco tardó en marcar. Cogió el balón y se internó en el área y al disparar, Comesaña desvió lo justo el balón, impidiendo a Arnau Tenas reaccionar y mandando el balón al fondo de la red.

El Villarreal pudo empatar, pero el centro raso de Pepé se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador. Tras esta jugada, Xabi Alonso dio minutos Bellingham y Camavinga.

El segundo gol del Madrid llegó también de las botas de Vinicius, al transformar el penalti que provocó él mismo. Si bien la respuesta del Villarreal llegó rápidamente, un potente disparo desde la frontal de Mikautadze recortó distancias en el marcador.

Aunque Vinicius estuvo a punto de marcar un hat-trick, el que marcó el tercer gol del Madrid fue Mbappé tras un fallo en la salida del balón del Villarreal y una asistencia de Brahim. El francés, que fue sustituido minutos después por lesión, solo tuvo que empujar el balón.

Con esta victoria antes del parón de selecciones, el Real Madrid se coloca líder provisional de LaLiga y obliga al Barça a ganar al Sevilla para mantener el liderato.