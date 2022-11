Vilda: "¿Las 15? Ellas se han autoexcluido de la selección"

"Me gustaría que se explicase qué ha pasado. Estamos esperando a saber lo que ha pasado, a tener esa información. Estaríamos encantados de tener esa información y de que la gente lo sepa. A partir de ahí que no se insinúe, que no salgan cuestiones que son totalmente falsas sobre mi persona. Eso es lo peor para mi de todo esto. No tengo claro qué ha pasado, me gustaría saberlo", dijo.

"No ha habido comunicación de momento con ellas. Tenemos la constancia de que se han autoexcluido de la selección, de ser posiblemente convocadas. De momento no hemos recibido comunicación", declaró.

Tampoco han entrado otras jugadoras que fueron habituales como Irene Paredes y Jenni Hermoso, pero que no se sumaron a ese grupo: "Tenemos comunicación con muchas jugadoras de las que vienen y de las que no, pero no con las 15 que se han autoexcluido".

Vilda dijo que espera que no se haya presionado a las jugadoras de las selecciones inferiores para que también rechacen ser convocadas: "Espero que eso no se haya producido. Me encantaría creer que eso no se ha producido, no voy a entrar a valorar lo que pudo pasar por la gravedad de los hechos".

"En cuanto a la duración de la situación", comentó, "es algo que nunca te esperas, más viniendo como ha venido la selección en los últimos siete años, creciendo, haciendo buenas actuaciones. Es algo desagradable, nos gustaría que no hubiera pasado, por supuesto".

"Tenemos que aceptar la situación, es la que es. Hay quince jugadoras que no son convocables porque se han autoexcluido. Y hacemos una selección con jugadoras de gran nivel que lo han mostrado en la última convocatoria ganando a Estados Unidos. Mirando primero en el presente, luego en el futuro. En ocho meses tenemos un Mundial", añadió.

Durante su intervención, Vilda se refirió también a cómo está llevando en el plano personal toda la polémica: "Consigo normalizarlo centrándome en el fútbol, en el equipo. Si no, sería imposible conseguir lo que hemos conseguido en la anterior concentración. Además hemos entrado en el bombo uno del Mundial, estamos entre los seis mejores del mundo y ha habido un sorteo que no habíamos tenido nunca".

Aún así, reconoció que lo que acontece le afecta: "No es una situación agradable para la familia, me gustaría que fuera de otra manera sobre todo porque no se sabe qué ha pasado y ante esas dudas es humano pensar en situaciones que nunca se han dado".

"He animado a que salga cualquier jugadora a decir si no ha recibido un trato impoluto de respeto impecable. Algún día se tendrá que aclarar todo, pero desde mi posición lo único que puedo decir es que estamos abiertos al diálogo", agregó.