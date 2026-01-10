El vídeo de Piqué, pala en mano, pidiendo ayuda para quitar los 28 centímetros de nieve del campo del Andorra

El exjugador del FC Barcelona y actual presidente del FC Andorra, Gerard Piqué ha hecho un llamamiento a través de un vídeo difundido en redes sociales en el que solicita ayuda para retirar los 28 centímetros de nieve que cubren el campo de su club y evitar la suspensión del partido contra la Cultural Leonesa.

Piqué, pala en mano, aparece en medio del campo cubierto por una capa de nieve que le llega hasta las rodillas. "Traed palas, que esto lo sacamos", asegura el que fuera defensa del Barça y de la Selección Española.

El partido contra la Cultural Leonesa estaba previsto para las 16:15 horas, sin embargo, se ha pospuesto hasta las 18:30 horas por la acumulación de nieve, tal y como ha anunciado LaLiga. El partido de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural Leonesa, previsto para este sábado a las 16.15 horas, se pospone a las 18.30 horas de hoy, con la previsión de que pueda disputarse si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Tras el llamamiento de Piqué, el club ha difundido varios vídeos en los que se ve a gente que ha acudido hasta el estadio a ayudar a retirar la nieve, así como a los aficionados de la Cultural Leonesa que se han desplazado para ver el partido. Además, el club va a premiar a los que vayan con entradas gratis para el partido.

En los vídeos difundidos por el club en redes sociales se ve cómo gran parte de la nieve se ha podido retirar, por lo que si el tiempo lo permite, el partido podrá disputarse. "Las partes implicadas están trabajando intensamente para adecuar el terreno de juego tras la intensa nevada caída en las últimas horas", ha indicado LaLiga en el comunicado.

Los efectos de la borrasca Goretti

La Península Ibérica se está viendo afectada por las consecuencias de la borrasca Goretti, que en un tránsito de este a oeste introducirá abundante humedad y una masa de aire frío, así como nevadas en cotas entre 800 y 1.000 metros de altitud, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Se esperan nevadas en la mitad norte peninsular en zonas de montaña por encima de los 800-1.000 metros y en la Ibérica Meridional, con acumulados significativos en Pirineos y en el entorno de Picos de Europa. También se espera una bajada de las máximas y heladas.