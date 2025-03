Vicente Moreno: "Raphinha es uno de los mejores del mundo"

"Raphinha me parece ahora mismo que está infravalorado para lo que es ese jugador. Yo ahora mismo lo veo de los mejores del mundo, si no el mejor. Con más influencia en el juego ofensivo, en el juego defensivo, en el trabajo de equipo, en el trabajo individual", afirmó el técnico 'rojillo', que se deshizo en elogios hacia el extremo blaugrana.

El entrenador valenciano afirmó que espera que no sea un partido con espacios porque jugadores como el brasileño hacen "mucho daño" y espera que sea más parecido al que disputaron en la primera vuelta en el que vencieron 4-2, aunque es consciente de que no será "fácil" que se parezca. "Todo lo que sea darle un partido abierto, con muchos espacios, muchas posibilidades de correr y muchas equivocaciones generan muchas situaciones de posibilidad de quedarse delante del portero y estos te hacen mucho daño. Me gustaría que fuera un partido como el de la primera vuelta, pero no es fácil que se le parezca", manifestó.

Moreno expresó que no cree que el Barça vaya a cambiar su estilo de juego a pesar de las rotaciones que pueda introducir Hansi Flick pensando en el encuentro de Liga de Campeones del próximo martes frente al Benfica, ya que los que los jugadores que entran son de "un gran nivel" y no provocan ningún cambio de estilo. "En este nivel, cambias una pieza y puedes intentar hacer lo mismo y normalmente eres capaz de superar al rival. Estos equipos es raro que se adapten al equipo contrario o que se tengan que adaptar en función de los jugadores", destacó.

Preguntado sobre si firmaba el empate aseguró que antes de jugar un partido nunca piensan en ello y siempre van a intentar obtener los tres puntos, pero que a posterior puede ser un buen resultado teniendo en cuenta la magnitud del rival y del escenario. "Seguramente, después de jugar el partido, un empate en casa del Barcelona, que se está jugando la Liga, puede ser bueno. Seguramente que para el 90% de los humanos lo es. Vamos a apurar nuestras posibilidades e intentar ganar. Y si no puede ser, entonces será bueno un empate. Pero antes de jugar el partido, siempre queremos ganar", aseguró.