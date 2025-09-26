Van de Beek sufre una rotura completa del tendón de Aquiles

El jugador se lesionó en la primera mitad del partido del martes en San Mamés con el Athletic Club (1-1), justo el día que volvía a ser titular después de más de cuatro meses por culpa de otra lesión en el talón izquierdo. El entrenador rojiblanco, Míchel Sánchez, ya admitió después del encuentro que la lesión pintaba "mal" y este jueves se han confirmado los peores pronósticos para Van de Beek, de 28 años.

Este jueves el técnico madrileño ha reconocido en la rueda de prensa previa al derbi con el Espanyol que será una baja "importante" porque el neerlandés estaba llegando a su mejor versión. La rotura del tendón de Aquiles supone un nuevo revés en la carrera del exfutbolista del Ajax y el Manchester United, que recaló en Montilivi el verano pasado después de dos temporadas sin superar los 400 minutos por culpa de las lesiones y la falta de continuidad.

Firmó con el Girona hasta 2028 y el curso pasado sumó 35 partidos con tres goles y dos asistencias entre LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones y la Copa del Rey, antes de caer lesionado. En su comunicado el club catalán le desea "mucha fuerza" en su recuperación.