Valverde: "La Roma es un rival muy peligroso"

"Como hagas un mal partido estás fuera. Nos puede pasar a nosotros o al Roma. En estos momentos no se permiten errores ni malos días. Tienes que tener un buen día y competir. Esa es la cuestión. Pero tenemos la ilusión de pasar", declaró en rueda de prensa. El técnico, pese al buen momento del Athletic, no considera que haya un favorito para la eliminatoria. "No nos podemos considerar favoritos. Hemos hecho buena primera fase pero somos respetuosos con el rival, con el nombre que tiene y la experiencia de estar en lo alto de Liga Europa y Liga Conferencia. Tenemos que valorar eso. Los partidos hay que jugarlos y a no ser que uno tenga un día malo y el otro uno muy bueno hay que jugar otro partido. Nadie piensa, y desde luego nosotros no, que esto se puede resolver en un partido", comentó. "Nadie piensa en un resultado de antemano. Ni pensar ni especular con un empate. La intención es salir a dar la mejor versión y buscar el resultado que sea mejor", añadió.

Una de las grandes dudas del partido es la presencia de Oihan Sancet, que se perdió el partido ante el Atlético de Madrid pero entró en la convocatoria para el duelo ante los italianos. "Ayer entrenó, veremos ahora (último entrenamiento) y ya mañana veremos. Tiene que estar al 100% y tendremos que valorar", apuntó Valverde. Y para el once titular, en el que no desveló quién será el meta titular, no piensa en gestionar a los apercibidos de sanción: "Tenemos gente apercibida y ellos también. Nadie piensa en reservar nada. No estoy especulando con eso".

El Estadio Olímpico estará lleno, algo que motiva al 'Txingurri': "No tenemos que desvirtuar nuestro juego. Valoramos lo que tienen ellos en plantilla pero tenemos que jugar como jugamos nosotros. Ya jugamos y empatamos aquí después de ir perdiendo con un gran ambiente, con una afición que empuja mucho. Nos gusta jugar así porque le da fuerza al fútbol". La última vez que se enfrentaron, en septiembre, en un partido de la primera fase que acabó empate a 1, varios aficionados athleticzale lanzaron una bengala a la grada de los romanistas, provocando una gran polémica. "Ese día hubo un gran ambiente para ellos, con la gente apretando. Esta vez será igual. Esperamos que no ocurran otros incidentes porque es un gran partido europeo y que así la gente pueda disfrutar con el fútbol".

El Roma es un equipo diferente al de aquella vez, en la que lo entrenaba el croata Ivan Juric. Ahora, con Claudio Ranieri, no pierde en liga desde diciembre. "Cuando vinimos la primera vez ellos acababan de cambiar entrenador y había cosas diferentes. En este caso llegamos en otro momento con un entrenador con experiencia, lleva ya muchas jornadas con el equipo. Les veo un equipo asentado, consiguiendo buenos resultados. Les veo bien. Es un rival muy peligroso y ahora con Ranieri un poco más. Eliminatoria complicada", señaló. Y, aunque apuntó que los suyos llegan en gran momento también, la diferencia es la experiencia en estas rondas. "Ellos están en un buen momento, pero nosotros también lo estamos. Lo que nos diferencia es que en los últimos años no hemos estado en Europa y ellos sí, por lo que tienen esa experiencia que nos falta", dijo.

Además, Valverde comentó entre risas que no se ve en un futuro entrenando con la edad de Ranieri, de 73 años. "No me veo entrenando con la edad de Ranieri. Lo valoro mucho. Es una referencia que esté con esa energía además. Nos enfrentamos hace tiempo y hemos coincidido en varios lugares. Un entrenador al que aprecio en lo profesional y en lo personal", sentenció.