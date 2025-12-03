Valverde: "Con el Real Madrid tienes que tener un ojo en todas partes"

"Hay que tener un poco más de cuidado con Mbappé, aunque tampoco te puedes despistar. A ver si vas a tener cuidado con Mbappé y no tienes cuidado con Vinícius o con cualquier otro... Un ojo en todas partes", manifestó el técnico extremeño en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid correspondiente a la jornada 19, adelantada por la disputa de la Supercopa de España. En esa línea, admitió que ve al jugador francés "rápido, ágil y que define increíble". "Tenemos enfrente extraordinarios jugadores y un gran entrenador con muchas variables para situaciones en las que si el partido está un poco descontrolado, ellos la resuelven sin pestañear", afirmó.

Es por ello que sabe que, a pesar de ser un encuentro "difícil", son conscientes de que pueden sacar rédito: "También sabemos que este partido nos puede dar mucho y tenemos que luchar por ello. Es lo que buscamos mañana. Los tres puntos valen lo mismo, son iguales, pero al mismo tiempo el ganar partidos te hace entrar en dinámicas positivas y te da una energía diferente. Si ganas a un rival importante, mucho más. El año pasado ganamos al Madrid aquí y nos dio un impulso importante", indicó.

Además, alabó la gestión del técnico madridista, Xabi Alonso, el cual está exigido "a ganar todos los partidos" y que ahora no atraviesa la mejor racha. "¿Qué voy a decir? Es un gran entrenador. De 14 partidos han ganado 10 y ahora de repente han empatado tres seguidos, nada que no ocurra en todas partes. Xabi ya lo demostró en el Leverkusen y estoy convencido que su equipo va a estar arriba", destacó.

El equipo bilbaíno llega tras una victoria contra el Levante (0-2) que ha sentado como "un bálsamo" en el vestuario. "Esa victoria para nosotros suponía mucho por reencontrarnos con la victoria y por generarnos buenas sensaciones. Las victorias siempre tienen energía positiva de las que luego las puedes trasladar a los partidos siguientes", explicó. "Eso es lo que esperamos, que nos ayude esa energía positiva que tenemos ahora después de la victoria para afrontar lo que lo que tenemos", señaló un Valverde que es conocedor de los tres grandes encuentros que tiene su equipo en los próximos siete días con los enfrentamientos ligueros ante Real Madrid y Atlético de Madrid, y el europeo frente al PSG francés, en "una semana bonita para disfrutar y competir".