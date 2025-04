Valverde: "El Rangers también tiene una historia que defender"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, advirtió este jueves que "el Rangers también tiene una historia que defender" en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, duelo que llega a San Mamés igualado y en el que deben utilizar esa "carga emocional y motivación" para "estar focalizados absolutamente" en el fútbol, al mismo tiempo que confirmó que Iñaki Williams "es duda".

"Es un partido definitivo. Ya hemos jugado partidos definitivos aquí. Algunas veces hemos ganado, otras veces hemos perdido. Y, en cualquier caso, nuestra idea es hacer nuestro juego, al que estamos habituados. Evidentemente, tenemos que tener en cuenta cómo son ellos y el plan de partido que ellos pueden tener y que podamos tener nosotros", arrancó la rueda de prensa previa al partido ante los escoceses de este jueves (21.00). Con "mejor" resultado que en los octavos ante la Roma, cuando volvieron de la ida con un 2-1 en contra, Valverde intentó rebajar la euforia respecto a la futura final en casa. "Tenemos que jugar mañana un partido clave para poder jugar la semifinal, que solo ha ocurrido dos veces en la historia del Athletic. Vamos a ver si puede haber una tercera", deseó.

"Estamos jugando con un equipo que hace nada jugó una final de Europa League, tenemos que respetarles porque son un gran equipo, lo han demostrado en la competición, también en el partido de ida, y porque también tienen una historia que defender", avisó el técnico del conjunto rojiblanco, que reveló que este miércoles dormirá "bien" y con la intención de "terminar de la mejor manera" en este final de temporada.

Como ante los italianos, San Mamés será decisivo y el de Viandar de la Vera pidió "transformar" esa "presión" en "cosas sean situaciones motivantes" y "energía positiva". "También hay presión en el partido, esa que quieres que esté allí para impulsarnos, que toda esa energía nos ayude a ir hacia adelante, que no nos bloquee, sino que nos ayude y nos empuje", dijo. "Realmente lo que hay que centrarse es en el juego, es en lo único que tenemos que pensar. Hay una carga emocional importante, pero hay que separar todo eso y centrarnos absolutamente en lo que tenemos que hacer. Toda esa carga emocional y esa motivación nos tiene que servir para estar focalizados absolutamente en eso, no ir mucho más allá. Como estés pensando en algo de fuera o en qué puede pasar si ellos marcan, si marcas tú, ahí es cuando empiezas a desviarte de la situación", agregó.

El 'Txingurri' recordó que son "un equipo bastante reconocible" para su afición, que verá un grupo que lo va "a dar todo" en el césped. "Luego hay que acertar en las áreas, en el juego y nuestra intención es siempre no pedir demasiado, sino dar para que ellos nos acompañen y podamos todos compartir una gran noche de fútbol e intentar ganar, desde luego, entre todos", afirmó. "Cuando vas a afrontar un partido de este tipo, siempre es bueno venir de una victoria, de ganar, te refuerza y te da confianza. También el Rangers viene de haber remontado un partido, no para ganarlo, pero si lo empataron a última hora, también vienen reforzados, venimos de esos equipos en buen momento", comentó sobre el estado de forma de ambos conjuntos.

En el Athletic, Valverde comprobará en el último entrenamiento si Iñaki Williams y Yuri Berchiche están aptos. "Iñaki es duda, vamos a ver el entrenamiento de hoy. Tanto él como Yuri, a ver cómo están. Ayer no entrenó Yuri, Iñaki tampoco. A ver cómo están para poder participar o no. Pero desde luego voy a contar solo con los jugadores al 100% en un partido tan importante", defendió.

Finalmente, Valverde admitió que han entrenado los penaltis, porque "es una faceta más del juego". "Tirar un penalti en un entrenamiento no tiene nada que ver con tirarlo en un partido definitivo, porque no hay esa carga ambiental, no hay esa presión. El Rangers viene de clasificarse para esta ronda después de una tanda contra el Fenerbahce. Hasta el año pasado casi siempre me iba mal el tema de los penaltis, pero el año pasado fuimos campeones así", concluyó.