Valverde: "No pueden decir que me niego a jugar"

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", escribió en sus redes sociales.

Esta publicación llega después de que expresase en rueda de prensa, tras hacerlo en zona mixta semanas atrás, que no es de su agrado jugar como lateral derecho, aunque asegurando que está "a disposición de lo que necesite el equipo" y de su técnico, Xabi Alonso. Además, Fede Valverde aseguró que tiene una buena relación con su entrenador. "Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", señaló.

"Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", completó el internacional uruguayo.