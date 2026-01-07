Valverde: "Es un premio estar aquí, pero queremos un premio mayor"

"Esta Supercopa la juegan equipos que han ganado algo o que han estado cerca. Nosotros el año pasado vinimos porque habíamos sido campeones de Copa y este año por haber sido cuartos. Para nosotros es un premio estar aquí y queremos un premio mayor, que sería estar en la final", recalcó el técnico en la rueda de prensa previa a la semifinal frente al Barcelona. Valverde admite que "obviamente" no son "el equipo favorito" del torneo, pero avisó de que han llegado a Yeda con la idea de "aprovechar la oportunidad" que se les presenta de lograr su cuarto título de Supercopa, el último de ellos en 2021 con este mismo formato de competición. "En estos partidos el favoritismo viene del nombre de los equipos o de cómo están. El Barça es primero (en la Liga), nosotros no estamos tan brillantes como el año pasado, pero nada más. Es un partido y todo está por decidir con el aliciente de poder llegar a una final que tienen tanto ellos como nosotros", reflexionó.

El técnico tiene claro que para tener opciones de superar al Barça van a necesitar "una gran dosis de acierto" porque el equipo de Hansi Flick "ya sabemos que generalmente acierta. No hay más que ver el partido contra el Espanyol, que tuvo ocasiones muy claras pero en el último tramo se impuso el Barça con dos goles extraordinarios", recordó Valverde, quien ve a un equipo azulgrana "en líneas generales, muy similar" al que se midieron hace un año en esta misma competición.

Por otro lado, no avanzó si Unai Simón jugará esta semifinal o, como en la Copa, dará la oportunidad al guardameta suplente Alex Padilla. En el caso de que lo haga el portero internacional, Valverde está convencido de que no le afectará el debate sobre la selección abierto sobre una posible convocatoria del barcelonista Joan García. "Evidentemente todos los equipos tienen grandes porteros y la cuestión que se pueda generar porque un día Unai Simón haga muchas paradas o que las haga otro portero no tiene por qué influir ni en él ni en ningún otro. Ya sabemos que el Barcelona tiene un gran portero y nosotros también. No le doy ninguna importancia", zanjó.

Iñaki Williams matiza sus palabras

El capitán del Athletic, Iñaki Williams, reconoció este martes en Yeda, donde mañana abrirán el torneo ante el Barcelona, que "quizás las palabras no fueron las adecuadas" en su crítica a que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, pero aseguró también que no se arrepiente de haberlas dicho. "Quizás las palabras no fueron las adecuadas pero no me arrepiento", dijo el internacional por Ghana sobre su consideración de hace unos días de que "jugar en Arabia" la Supercopa "es una mierda".

"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", lamentó el capitán rojiblanco ya en Arabia, en la rueda de prensa oficial previa a la semifinal de mañana. Al respecto, Iñaki desveló que posteriormente habló con él su entrenador, Ernesto Valverde, y que le "dijo que iba a intentar quitar hierro al asunto" matizando su crítica en una rueda de prensa. "Yo intenté dar mi opinión, pero quizás la palabra no fue la adecuada", zanjó el delantero bilbaíno.