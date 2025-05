Valverde: "Hemos podido hacer más en esta eliminatoria"

"Parece que la eliminatoria ha sido un paseo para el United, pero los que estamos dentro sabemos que no ha sido así", apuntó el técnico, después de mostrarse muy contrariado por el rendimiento ofrecido por sus jugadores en el tramo final después del gol del empate local marcado por Mason Mount en el 72.

"No podemos conceder esos últimos diez minutos para jolgorio de la gente y mucho menos de los contrarios. Me fastidia que por ese tramo final nos quedamos con una sensación agridulce cuando teníamos que estar mucho más contentos. Me queda el sabor de que podíamos hacer mucho más en esta eliminatoria", incidió. "Con equipos tan fuertes no puedes conceder nada hemos concedido", añadió Valverde, para quien "sin duda" la "clave" del cruce estuvo en el partido de ida disputado hace una semana en San Mamés y saldado con una clara derrota por 0-3 que "ha condicionado" la vuelta.

A pesar de esa primera lectura Valverde considera que "después de tanto tiempo fuera de Europa" haber alcanzado las semifinales de la Liga Europa "es un gran éxito" para el Athletic. "Ahora estoy con la sensación del final del partido, pero hemos hecho una gran competición desde el inicio. Las eliminaciones son dolorosas, pero tenemos por delante retos importantes y el domingo hay un partido importantísimo -contra el Alavés- porque queremos mantener la posición y jugar la Champions la próxima temporada", recalcó.