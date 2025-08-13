Unai Simón y el partido en Miami: "Es una falta de respeto"

"Yo creo que el fútbol tiene que ser siempre de los aficionados, se les debe respetar, porque me parece una falta de respeto. Si ocurriese en el Athletic me parecería mal, en el Athletic y en cualquier otro equipo", dijo el meta internacional en una rueda de prensa en Lezama con motivo de arranque de curso. "El fútbol forma parte de los aficionados, en el caso del Athletic de los socios, de la gente que nos ha llevado a donde estamos ahora. Nosotros somos la cara en el campo pero sin ellos el fútbol no existiría", reflexionó Unai.

Por ello cree que, "si le tocase al Athletic ir a Miami, no lo vería factible porque aunque se pague desplazamiento, alojamiento y la entrada, hay muchos aficionados que no pueden ir". "Hay aficionados que van con el bastón al campo porque viven al lado. Si les hacen ir a Miami es una jornada perdida que han dejado de ver a su equipo y de animar a su equipo", añadió.