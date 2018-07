Unai Emery: "Es un momento único para el Sevilla"

Emery, en su comparecencia en la sala de prensa del Juventus Stadio momentos antes de dirigir el entrenamiento oficial del Sevilla en el escenario del partido de mañana, ha señalado que espera que su equipo pueda "competir disfrutando".

"Es un partido que motiva y supone un reto saber cuál es el límite de las posibilidades ante un rival que ha derrotado al Manchester City en su mejor momento", ha relatado el técnico sevillista.

Para el técnico guipuzcoano, "la Juventus es campeón de Italia y tiene un equipazo" pese a que "su inicio en liga no ha sido bueno" aunque él espera puntuar en "este estadio" que "trae buenos recuerdos a todos los sevillistas" porque allí se proclamó su equipo campeón de la Liga Europa en 2014 ante el Benfica de Lisboa.

Emery ha explicado que "si Llorente y Vitolo no están es porque no pueden jugar", ya que "si pudieran, estarían aquí" pero no ha lamentado sus ausencias porque "todos los jugadores pueden pelear por la titularidad".

El preparador ha mostrado su confianza en el portero Sergio Rico, quien "tendrá un proceso de crecimiento que asumirá con rendimiento, sin mirar malos partidos que puede tener el mejor portero del mundo. Ahora mismo, tiene todo el apoyo", igual que el portugués Beto o David Soria, el guardameta del filial.

Emery ha indicado que "como entrenador", debe "asumir las críticas" porque "la gente opina" aunque él percibe que "el equipo crece día a día" y él busca "soluciones a los problemas con el trabajo diario. A más alternativas, más competitividad y a mayor competitividad mejores resultados".