El tuit de Piqué que se ha hecho viral tras conocerse la comisión millonaria de la Supercopa

El central de FC Barcelona Gerard Piqué se ha visto envuelto en la polémica del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí después de que se hayan filtrado las conversaciones que mantuvo con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en las que pactaban el cobro de comisiones millonarias.

24 millones de euros en comisiones

En concreto, Rubiales y Piqué pactaron una comisión de 24 millones de euros por trasladar el torneo a Arabia Saudí. El futbolista actuó como presidente de la empresa Kosmos, el enlace para el acuerdo con los saudíes.

En un audio que Rubiales mandó a Piqué el 15 de septiembre de 2019 se podía escuchar: "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites".

Tuit viral de Piqué

Tras este escándalo, las redes sociales no han dudado en hacer viral un tuit que el propio futbolista puso en su cuenta sobre la Supercopa de España, en la que defendía que era de los aficionados.

El fútbol es de los aficionados

"El fútbol es de los aficionados. Hoy más que nunca", dijo el central del Barça. Comentario que los usuarios de Twitter están destacando la hipocresía del futbolista al conocerse que había cobrado una comisión millonaria.