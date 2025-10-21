Trent, listo para el Clásico

El defensa austríaco fue titular el domingo ante el Getafe, pero solo pudo disputar los primeros 45 minutos tras sufrir molestias en el sóleo de la pierna derecha. Este lunes descansó y será sometido a pruebas el martes que determinarán su disponibilidad.

Por su parte, Trent realizó gran parte del entrenamiento de este lunes junto al resto de sus compañeros. Sin molestias y tratando de recuperar ritmo tras un mes fuera de los terrenos de juego. Con Dani Carvajal aún lesionado, la vuelta de Trent sería una buena noticia para Xabi Alonso y para un Fede Valverde que vería reducidas sus posibilidades de seguir ocupando el lateral derecho.

Los que no apuntan a estar disponibles contra la Juventus de Turín son el propio Carvajal, Dean Huijsen, Dani Ceballos y Antonio Rüdiger. Los cuatro hicieron trabajo individual y, de ellos, los tres primeros son los que más opciones tienen de volverá la convocatoria para el clásico del domingo, según su evolución. Uno que sí está cerca de volver a una lista es Ferland Mendy. Después de 171 días sin entrenar con el grupo debido a una lesión muscular que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 26 de abril, cuando volvió tras otra lesión y solo pudo aguantar 11 minutos sobre el césped, el francés no formó parte de la expedición ante el Getafe al no tener aún ritmo competitivo pero sí podría estar contra la Juventus.