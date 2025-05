Tottenham y Manchester United buscan culminar su oasis europeo

'La Catedral' es la última estación europea para los dos equipos ingleses, que han encontrado ahí un refugio para una campaña tormentosa. En la Liga, el equipo de Ane Postecoglou no gana desde abril, sumando un punto en sus últimos seis partidos; mientras que los pupilos de Rúben Amorim no conocen la victoria desde marzo, acumulando seis derrotas y dos empates en ocho jornadas. De hecho, llegan a este partido como decimoséptimo y decimosexto clasificados de la Premier, respectivamente. Sin embargo, la temporada tan irregular de ambos no ha sido igual en Europa, ya que es en esta segunda competición continental donde Tottenham y Manchester United, que partían entre los candidatos a llegar lejos, han encontrado un oasis del que sacar algo potable en un año que ha dejado muy poco para llevarse a la boca.

Los dos finalistas llegan a San Mamés buscando culminar con una victoria su buena trayectoria en la Liga Europa, que el caso de los 'Red Devils' sería el segundo tras el de 2017, el último gran éxito internacional del equipo mancuniano. Para los 'Spurs', ganar en Bilbao supondría el tercer entorchado en esta competición tras ganar en 1972 y 1984 la Copa de la UEFA, y poner fin a una espera de más de 40 años para un club que también tiene la Recopa de 1963.

Con todo, el United ha cumplido, con algún altibajo y susto como en los frenéticos y épicos cuartos ante el Olympique de Lyon, y al menos podrá intentar salvar el año con un título que ya se le escapó por segunda vez en 2021 ante el Villarreal CF. Ahora, espera mantener su invicto en un estadio que visitó hace poco para poner la primera piedra para acabar con el sueño europeo del Athletic Club, uno de los equipos españoles que ha dejado fuera en su andadura junto a la Real Sociedad. Para ello, se aferrará a la calidad del centrocampista portugués Bruno Fernandes, autor de siete goles y cuatro asistencias y que aspira a acabar pichichi, y la experiencia de un Carlos Casemiro al alza y que sabe lo que es jugar este tipo de partidos tras su paso por el Real Madrid. Amorim parece que podrá contar con el francés Leny Yoro, pero no con el neerlandés Mathijs de Ligt, cuyo lugar en la defensa sería para el sueco Victor Lindelof.

Dos partidos ha perdido en cambio en esta Liga Europa el Tottenham, que llega a la final de Bilbao animado por la vuelta de Heung-Min Son, su mejor jugador, recién recuperado de una lesión y que podría estar preparado para salir de inicio, ya que jugó 74 minutos en la última derrota liguera contra el Aston Villa. El concurso del surcoreano aumenta las opciones de los de Postecoglou, que en cambio no recupera a tiempo al centrocampista sueco Lucas Bergvall para un once en el que sí podrá estar Pape Matar Sarr, que fue sustituido con algún problema el fin de semana, y también el lateral derecho español Pedro Porro y con el que espera tener mejor suerte que en su última final europea, también celebrada en España.