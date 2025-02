Tomé sobre Jenni Hermoso: “No hay ninguna puerta cerrada"

Tomé dio este miércoles la lista de convocadas para los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ante Bélgica e Inglaterra, en el colegio Ausiàs March de Paiporta (Valencia), la zona cero de la dana, y uno de los principales temas de la rueda de prensa fue la ausencia de la delantera del Tigres mexicano.

Jenni Hermoso ya no estuvo presente en la última convocatoria de finales del año 2024 y la seleccionadora aseguró que “todas las decisiones llevan detrás motivos deportivos” y agregó que “son las 23 mejores futbolistas que pueden estar. Es la primera ventana del año, tenemos muchas ganas de los partidos y lo que ha pasado está semana en cuanto al juicio me expresé allí, estamos en un contexto diferente”, expresó Tomé, que declaró esta semana en el juicio por el beso no consentido del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a Hermoso.

“No es definitiva, se ha especulado mucho sobre eso y no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora a la selección, todas las jugadoras que demuestren con trabajo que quieren estar en la selección… No hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora”, aseguró la seleccionadora, que también dijo estas palabras en referencia a la guardameta del Real Madrid Misa Rodríguez, otra de las ausencias.