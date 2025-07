Tomé: "Aitana evoluciona favorablemente"

“Ayer (martes) hizo una parte del entrenamiento con el readaptador, estuvo quince minutos trabajando en el campo. Esta tarde va a poder hacer alguna tarea con el equipo, la evolución que me transmiten los servicios médicos es positiva”, dijo en la rueda de prensa previa al debut, en la que también apuntó que Cata Coll, con amigdalitis, está bien. La seleccionadora expresó que la doble Balón de Oro se ha recuperado muy bien porque “es una futbolista con un físico y una mentalidad muy fuerte”. “Hay que ir poco a poco, aunque por su parte hay la máxima predisposición. Las jugadoras y el cuerpo técnico la hemos intentado acompañar junto a los servicios médicos. Está en un punto positivo”, comentó.

En cuanto al partido contra Portugal, Tomé analizó que empezar este tipo de torneos fuerte y bien es muy importante. “Siempre hablamos de empezar bien. España tiene que cuidar muy bien las transiciones, Portugal es un equipo que transita muy bien. Ahora tiene a Jessica Silva, que cuando jugamos contra ellas no estaba y puede salir rápido al contraataque. Tenemos que controlar esto. Nosotras debemos trabajar los momentos del partido, fluir con el balón. Tenemos que resistir en los momentos de sufrir y sentirnos competitivas en los momentos favorables y no tan favorables”, agregó.

Pero no quiere hablar de favoritismos: “Dentro del vestuario no se habla. Hemos marcado objetivos a corto plazo: preparar bien al equipo, observar cómo llegaban e ir adaptando lo previsto con ellas. Tienen ganas de competir y trabajar en equipo. Todas las etiquetas que se nos ponen, no las comentamos. España tiene exigencia e ilusión por esta competición, pero hay muy buenas selecciones como Inglaterra, Alemania, Noruega o Suecia”, reflexionó.

Ante la baja de Irene Paredes por sanción, Tomé apuntó que Laia Aleixandri y María Méndez son las dos centrales que “más se postulan” para ser titulares. “Las dos han estado a buen nivel. Aleixandri tiene mucha experiencia y el nivel de Méndez cuando ha tenido la oportunidad ha rendido a un nivel alto. Estoy tranquila y vamos a competirlo”.

Por último, Tomé destacó que “es un privilegio absoluto dirigir a este equipo”. “Es una alegría enorme entrenar con este grupo ambicioso, profesional, trabajador y estar preparando un evento tan bonito. Disfrutamos cada día, es un juego en el que partimos de cero, en el que 16 selecciones vamos a luchar por conseguir el objetivo”, dijo. “No soy una persona muy nerviosa y disfruto mucho de la profesión. Hemos puesto el foco en disfrutar de ese trabajo. Tenemos futbolistas con un talento increíble y muchas alternativas. Hay que disfrutar del ahora, es lo que le hemos dicho en la charla y hay confianza en lo que tenemos”, finalizó.