Tite apuesta por Modric para el premio 'The Best' y defiende a Neymar de las críticas

El seleccionador brasileño afirma que Neymar merece "elogios" por su comportamiento: "Nunca tuve ningún problema con Neymar, es muy fácil trabajar con él". También desveló a los tres jugadores que votó para el premio 'The Best'.

El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, Tite, defendió al delantero Neymar tras las críticas recibidas por su actuación en el Mundial de Rusia 2018 y apostó por el centrocampista croata Luka Modric para ser elegido como el mejor jugador del mundo.

"Con nosotros, Neymar merece elogios por su comportamiento, por el proceso de recuperación que tuvo (de su lesión), por su disciplina. Nunca tuve ningún problema con Neymar, es muy fácil trabajar con él", aseguró el entrenador en rueda de prensa. Tite divulgó este viernes su lista de convocados para los amistosos del próximo septiembre contra Estados Unidos y El Salvador, la primera tras el fracaso en el Mundial de Rusia, donde la pentacampeona del mundo cayó eliminada en los cuartos de final ante Bélgica (1-2).

En Rusia, Neymar tuvo un desempeño discreto. La prensa brasileña y varios célebres exfutbolistas le acusaron de falta de madurez y de "estabilidad emocional" por sus exageradas reacciones al recibir falta de los rivales. "Para mí es top 3", indicó Tite al defender a la estrella de la Canarinha.

La votación de Tite para 'The Best'

Asimismo, señaló de su jugador en el combinado nacional que es "muy inteligente", con "capacidad" para evolucionar y "crecer en su carrera", y un chico "bueno". "Tiene 26 años y una posibilidad de crecimiento muy grande. Tiene calidad, es top 3 y va tener una condición cada vez mayor. Todas las veces que interactuamos con él tuvo mucha lucidez, va por el camino correcto", manifestó el seleccionador.

Por otro lado, Tite también desveló en rueda de prensa los tres jugadores que votó para el próximo premio 'The Best' de la FIFA: Modric (Real Madrid), el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), después de un lapso que tuvo con el belga Eden Hazard. "Para el mejor del mundo, voté a Modric, Hazard.... No, Salah. Y Cristiano. Queda la mención para Hazard, debe ser la rabia por lo que nos hizo", bromeó, en referencia a la eliminación a manos de los belgas en Rusia.

También destacó a otro belga, Thibaut Courtois, como uno de los mejores porteros del mundo y quien ha sido recientemente fichado por el Real Madrid.