The Best 2021: Hora y dónde seguir los premios en televisión y online

Este lunes se celebra la gala del The Best en el que la FIFA designa a los mejores futbolistas del año 2021. En la categoría masculina los tres finalistas son el vigente ganador, Robert Lewandowski, Mohamed Salah que está disputando la Copa África y el ganador del Balón de Oro, Leo Messi. Jennifer Hermoso (Barcelona), Sam Kerr (Chelsea) y Alexia Putellas (Barcelona) se disputan el galardón en la categoría femenina.

La gala tendrá lugar en Zurich, aunque al igual que la pasada edición, está marcada por las restricciones. Los nominados no estarán in situ, sino que seguirán el evento de forma telemática. Habrá hasta once categorías en los premios, incluyendo las dos mencionadas. También se dará premios a los mejores entrenadores en fútbol masculino y femenino, mejores porteros, el galardón al juego limpio, el mejor gol (premio Puskas) y la mejor afición.

¿Dónde ver la gala The Best?

La gala se celebra hoy, lunes 17 de enero a partir de las 19.00. El evento se podrá seguir a través del canal de FIFA en Youtube y su página web y Facebook. En televisión se podrá ver en el canal MEGA, a partir de las 18.30 en un programa especial presentado por Josep Pedrerol. Por último, la gala será también emitida en la web de Gol Televisión.