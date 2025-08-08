Ter Stegen rompe su silencio sobre su operación y el conflicto con el Barça: "La decisión fue plenamente aprobada por el club"

Marc-André ter Stegen ha querido poner fin a las especulaciones en torno a su lesión, su reciente operación de espalda y el expediente disciplinario que le ha abierto el FC Barcelona. El portero alemán, apartado de la capitanía y sin dorsal, publicó este viernes un extenso mensaje en Instagram en el que defiende su actuación y asegura que todo se hizo de forma consensuada con la entidad.

"Estos últimos meses han sido especialmente difíciles para mí, tanto física como personalmente. Como cualquier jugador, tras sufrir una lesión, mi única prioridad siempre ha sido volver al campo lo antes posible, motivado únicamente por el deseo de ayudar al equipo y hacer lo que más amo: competir", comenzó explicando.

Decisión médica consensuada

Ter Stegen subrayó que "la decisión de someterme a una cirugía se tomó tras consultar con profesionales médicos y fue plenamente aprobada por el club", siempre con la idea de priorizar su salud y garantizar su carrera deportiva a largo plazo. "Objetivos que por supuesto están completamente alineados con los del FC Barcelona, con el fin de estar disponible lo antes posible para seguir luchando por títulos", añadió.

El portero recordó que, antes de pasar por quirófano, anunció públicamente el plazo mínimo de recuperación recomendado por especialistas "siempre en coordinación con el club".

"Injustas e inexactas" las interpretaciones sobre fichajes

En su comunicado, Ter Stegen también desmintió que su operación tuviera alguna relación con las inscripciones de nuevos jugadores. "Me gustaría dejar claro a raíz de ciertas especulaciones que todas las incorporaciones y renovaciones de contrato del club se llevaron a cabo antes de mi intervención quirúrgica, por lo que en ningún momento pude considerar que mi desafortunada situación, con la nueva operación que tuve que realizarme, fuera necesaria para la inscripción de otros compañeros. Cualquier otra interpretación me parece tanto injusta como inexacta", afirmó.

Llamamiento al diálogo

El guardameta alemán defendió su trayectoria profesional. "A lo largo de mi carrera, siempre he intentado comportarme con profesionalidad, respeto y compromiso hacia los escudos que he representado. Tengo un profundo cariño por el FC Barcelona, esta ciudad y por su gente, que me ha apoyado durante tantos años. Mi compromiso con estos colores sigue siendo total".

Y tendió la mano para cerrar la crisis. "Entiendo que los momentos difíciles puedan generar tensión, pero confío en que, a través del diálogo y la responsabilidad, podremos resolver esta situación de forma constructiva. Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del club para resolver este asunto y facilitar la autorización requerida".

Mensaje para la afición

El portero cerró su mensaje con un guiño a los seguidores culés. "Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una que nunca lo hará: Os quiero, culers!".