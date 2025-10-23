Tebas rechaza que sea un fracaso la cancelación del partido en Miami

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, rechazó que sea un fracaso la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami, que no estaba entre los diez objetivos principales de la patronal, aunque va a seguir trabajando para ello porque "queda camino por recorrer".

Fracasar es no intentarlo

"No existe esa palabra si lo he intentado. Lo sigo intentando. Hay una comisión de la FIFA para regularlo y ahí está LaLiga. Vamos a seguir trabajando. Queda camino por recorrer. Si no lo intentas sí que fracasas", dijo tras asistir este jueves a un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum con la intervención de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tebas aseguró que LaLiga seguirá hablando la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tras anunciar que denunciará por posible ilegalidad la protesta de 15 segundos que los futbolistas hicieron al principio de los partidos de la última jornada porque quiere saber si es legal hacerla sin avisar con 5 días de antelación, ya que "es un paro que afecta a la retransmisión y a la imagen de la competición".

"Hay muchas circunstancias, el proceso no fue fácil en 2018, ahora no ha sido fácil, hemos llegado a la UEFA que nos ha dicho un sí a regañadientes, 'esto es un desastre, yo no lo haría', el comisario europeo también. A los jugadores del Real Madrid solo les oigo decir que adulterada y adulterada. Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez, hablando dice lo mismo. Yo entiendo a los jugadores del Real Madrid porque claro qué van a decir", añadió.