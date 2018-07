Tebas: "Me dolería que Mascherano no jugase el Clásico"

El presidente de la LFP, Javier Tebas, aseguró, sobre la posible sanción de cuatro partidos para el jugador del FC Barcelona Javier Mascherano por insultar al árbitro durante el partido ante el Eibar, que le "dolería que cualquier jugador" de ambos equipos se perdiese el 'clásico', aunque no le da "la sensación" que la expresión usada por el azulgrana ('La concha de tu madre') "sea un insulto muy grave".

RECONOCE QUE NO LE PARECE "DEMASIADO GRAVE"

"Ni vi el partido, ni sé lo que hizo Mascherano a estas horas. Estaba preparando el acuerdo con 'YouTube', que para mí es histórico, pero me dolería que cualquier jugador no pueda jugar el 'clásico', ya que quiero que estén los mejores, aunque no soy el Comité de Competición", dijo Javier Tebas durante la presentación del acuerdo entre LaLiga y Mediapro por el cual la Copa del Rey se retransmitirá internacionalmente a través de 'YouTube'.

Sobre el insulto que dirigió Mascherano a uno de los auxiliares del colegiado Del Cerro Grande, el dirigente expresó que si hubiese ocurrido en Argentina, donde tiene su origen, se "vería de otra manera" de la que se "valora aquí".

"No me da la sensación de que sea un insulto muy grave, por lo menos en el entorno español. Es mi opinión personal, luego ya los Comités de Competición valorarán lo que consideren", añadió.

Finalmente, acerca de las sanciones económicas que ha recibido el FC Barcelona por parte de la UEFA por la presencia de banderas independentistas en la final de la Champions League de la temporada pasada y ante el Bayer 04 Leverkusen, Tebas reconoció que el uso de "temas políticos" en los estadios debería "eliminarse".

"Hay un acuerdo global y la UEFA tiene unas normas que hay que cumplir, ya que no quiere manifestaciones políticas en los estadios, y evidentemente las esteladas son una de ellas. Por lo tanto la sanción de la UEFA es correcta", concluyó el presidente de la LFP.