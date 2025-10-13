Tebas: "No buscamos resultados económicos con el partido en Miami"

"No es un proyecto en el que busquemos resultados económicos. Nosotros no vamos a ganar un euro. El tema de los clubes es un tema del promotor, Relevant. Lo primero es que aquellos aficionados del Villarreal que quieran desplazarse darles esa posibilidad y a partir de eso no es lo mismo que puedan ir 8.000, 3.000 o 2.000. Eso cambia muchísimo el resultado económico", afirmó.

"Lo expliqué en el foro de Miami, un partido al año por liga, porque no todo el mundo quiere jugar fuera, y luego también para el receptor limitar también el número de partidos de otras ligas. A nosotros una vez al año nos parece que es una forma de extender. Estados Unidos, se puede llevar a Asia, a Buenos Aires o a otro sitios, y queremos que se reglamente. Creo que con eso no habría ningún problema y ayudaría a toda la competencia, entre otras, que nos están haciendo, entre otras, las grandes ligas americanas", añadió.

Tebas descartó la posibilidad de que desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) o desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se trate de bloquear el traslado del encuentro a Estados Unidos, porque el primero no tiene competencias, y quien podía tumbar el partido con el reglamento actual eran la UEFA y la Federación Española de Fútbol (RFEF). "Confío en que el Consejo Superior de Deportes que se aplique el Estado de Derecho. A AFE no los veo con intención, más bien quieren tener información, me parece lo lógico y lo razonable. En el año 2018, cuando empezamos para el primer partido, teníamos un acuerdo con AFE que era lo que nosotros íbamos a hacer con ellos en Estados Unidos. Ellos nos proponían, que parecía un tema muy interesante, de la selección de jugadores en paro que tenían y que hacían partidos amistosos para intentar buscar equipos, hacer lo mismo en Estados Unidos. Ya se lo hemos enviado cuando consideramos que ya no vamos a tener ningún problema", insistió.

Tebas celebra el adiós del Barça a la Superliga

"Me alegra mucho que el Barcelona haya tomado una decisión diferente de estar en un proyecto que haría muchísimo daño al fútbol nacional. Tampoco soy amante de la ECA del nuevo nombre (EFC, European Football Clubs). Creo que no tiene la visión de lo que nos gustaría a la mayoría de las ligas europeas que tiene que ser el fútbol europeo, un fútbol sostenible, un fútbol, no me gusta decir solidario, sino un fútbol clave con la participación de muchos equipos y muchas ligas a las competiciones europeas", dijo.

Tebas calificó como "la crónica de una muerte anunciada" la situación actual del proyecto de la Superliga, que solo promueve el Real Madrid, aunque reiteró que el presidente del club blanco, Florentino Pérez, "nunca pierde. Yo no hago las batallas por ganar a Florentino. Puedo evaluar en lo que yo puedo estar. Florentino nunca pierde, es un hombre muy duro con su trabajo y nunca lo doy por perdido. Yo creo que era la crónica de una muerte anunciada, pero ahora nos venden un relato que si están hablando mucho con la UEFA, que si van cambiar no sé qué, no sé cuántos... Qué casualidad que salga ese relato cuando el Barcelona parece que se ha ido a la ECA, y no haya salido antes. Es el intento de ganar un relato que creo que tiene perdido", opinó.