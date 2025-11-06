Tchouaméni, tres semanas de baja por una lesión muscular

LEER MÁS Un Liverpool muy superior quita al Madrid el invicto en Champions

El francés Aurelien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, estará tres semanas de baja debido a una “lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”. La buena noticia es que Valverde no sufre lesión y podrá jugar en Vallecas

Tchouaméni, ko

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, informó el club en su página web.

Lesión de Tchouaméni que, según pudo saber EFE de fuentes del club, le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas tres semanas, por lo que se perderá los partidos ante Rayo Vallecano y Elche y llegaría justo a la quinta jornada de la Liga de Campeones ante el Olympiacos en Grecia, el 26 de noviembre.

El francés disputó los 90 minutos en la derrota en Liverpool (1-0) y notó molestias tras el encuentro.

Tchouaméni, quitando al guardameta Thibaut Courtois, es el tercer jugador del Real Madrid con más minutos esta temporada, con 1.224, por detrás de Álvaro Carreras (1.252) y Kylian Mbappé (1.310).

Fede Valverde, ok

El uruguayo Fede Valverde no sufre lesión muscular, tras las pruebas a las que se sometió este jueves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, a pesar de notar molestias en el partido ante el Liverpool, y podrá formar parte del equipo que visite al Rayo Vallecano este domingo.

El segundo capitán del Real Madrid fue sustituido en los últimos compases del partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones y a la conclusión reconoció que sintió una molestia que le incomodó durante la segunda parte.

"No sé si fue algo muscular o algún gesto que hice que me ha dolido. Ahora veremos", reconoció.

La decisión del cuerpo médico fue esperar 24 horas para someterle a pruebas y estas han determinado que no hay lesión, por lo que Valverde podrá jugar contra el Rayo Vallecano.

Un Valverde que estaba jugando de lateral derecho ante la baja de Dani Carvajal en los dos próximos meses, y la recuperación de una lesión muscular de Trent Alexander-Arnold, quien disputó sus primeros minutos en Anfield, contra su exequipo.