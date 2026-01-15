COPA DEL REY | RACING 0-2 BARÇA

El Barcelona se impuso por 0-2 con goles de Ferran Torres y Lamine Yamal y un gran Joan García que dejó una parada decisiva en los últimos minutos para evitar la prórroga.

R.G.

Madrid |

"¡También vuela en Copa!": así ha sido la victoria del Barça ante el Racing en Copa del Rey | Foto: Getty

El FC Barcelona cumplió ante en El Sardinero e impuso su superioridad ante un Racing que estuvo muy cerca de forzar la prórroga en una acción en el tiempo de descuento en la que Joan García se hizo gigante y salvó al equipo culé con una gran parada.

A pesar de que el Racing no le perdió la cara al partido y se sostuvo en todo momento, fue el Barça quien llevó la iniciativa y quien tuvo las ocasiones más claras.

No logró el equipo de Flick abrir el marcador hasta la segunda parte, poco después de salir Fermín, que en una de sus primeras acciones dejó una gran asistencia para que Ferran Torres regateara a Ezkieta y marcara a placer el 0-1.

Lejos de caer y hundirse, el Racing creció en el partido tras gol y estuvo cerca de lograr el empate. De hecho lo logró en dos ocasiones, pero el colegiado anuló ambos goles por fuera de juego.

Ya en el tiempo de descuento, Lozano aprovechó un buen desmarque para plantarse solo ante Joan García, pero el guardameta del Barça se hizo enorme para sacar una prodigiosa mano y evitar un gol que habría forzado la prórroga.

Después de esa parada decisiva quedó tiempo para una más, que aprovechó Lamine Yamal para marcar el 0-2 final, que solo tuvo que empujar la pelota tras un gran pase de Raphinha.

