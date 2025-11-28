El TAD no concede la cautelar a Antony

Al TAD acudió el Betis el jueves para presentar un recurso en el que solicitaba la suspensión cautelar de la sanción hasta que el tribunal decidiera sobre el fondo de la cuestión, aunque esta institución, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha decidido no concederla.

El Betis inició los trámites para evitar la sanción ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que comunicó que desestimaba las alegaciones presentadas, lo que motivó que el club presentara ante el de Apelación un recurso que también fue desestimado. El delantero brasileño declaró el pasado lunes que esperaba "jugar el derbi" pese a haber sido expulsado el domingo anterior ante al Girona, por lo que el club recurrió su expulsión al considerar que fue una acción involuntaria la que motivó la tarjeta roja.

"No tenía intención de golpear a Joel Roca, por eso vamos a intentar recurrir. Yo gané el cuerpo a cuerpo e hice la chilena, pero no lo vi a él porque estaba mirando el balón. Expulsarme fue decisión del VAR, el árbitro sabía que yo no tenía intención de darle", explicó Antony a los periodistas a la salida de la ciudad deportiva tras el entrenamiento del lunes.