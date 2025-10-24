Sonia Bermúdez: “Queremos seguir ganando títulos”

Sonia Bermúdez, sonriente en su primera rueda de prensa anterior a un partido como seleccionadora de la vigente campeona del mundo y subcampeona de Europa, no quiso dar pistas de las novedades que se verán este viernes en el estadio malagueño de La Rosaleda. “Por mi cabeza pasan muchas cosas, pero estoy muy centrada en el partido. Estamos contentas con la semana de trabajo que hemos hecho, espero elegir el mejor once posible. Nos lo han puesto muy difícil”, dijo la entrenadora madrileña. “El juego de España es muy reconocible, tenemos jugadoras para tener la posesión, pero queremos meter pequeños matices para seguir ganando títulos. Intentaremos ganar a Suecia en un partido durísimo”, contestó en referencia a qué España le gustaría ver en esta nueva etapa que lidera. “Este viernes contra Suecia me gustaría ver un equipo que hace muchos goles y no encaja ninguno, eso sería una gran noticia”, expresó, además de intentar “mantener la esencia de tratar bien el balón y jugar con la calidad de estas jugadoras”.

De su primer once prefirió no desvelar nada: “La incógnita va a seguir ahí, queremos tener a las mejores y ahora estamos felices de tener a estas 23 futbolistas. Me hubiese gustado tener más días de preparación, pero no pudo ser. Habrá que esperar un poco para la alineación”. La capitana seguirá siendo Irene Paredes, por decisión “del staff”, y sobre la barcelonista Alexia Putellas dijo que “está bien” y preparada para jugar después de haberse entrenado al margen en las dos primeras sesiones de trabajo por molestias físicas. En cuanto a más nombres propios, de la delantera Jenni Hermoso, de vuelta tras un año de ausencia, dijo: “Está feliz y nosotros también, y está bien, como todas, que están en condiciones de poder entrar en el once”.

Bermúdez dedicó halagos a Vicky López, jugadora del Barcelona: “Es un talento jovencito con el que hay que tener paciencia, tiene 18 años y la conozco bien desde categorías inferiores. Es una jugadora que queremos cuidar”. Además, aclaró que la delantera de la Real Sociedad Edna Imade (25 años), autora de seis tantos en cuatro partidos en Primera División con la Real Sociedad esta temporada, está cerca de ser seleccionable con España. Imade, que nació en Marruecos, tiene ascendencia nigeriana y lleva toda la vida residiendo en España, lleva meses tramitando la nacionalidad para poder jugar con la selección española, como confirmó Bermúdez en su comparecencia. “Estamos en proceso de que esté con nosotros, solo nos falta matizar unos papeles. Es una jugadora que queremos que esté con España. La tenemos en cuenta, evidentemente”, señaló.

No se olvidó de la internacional Maite Oroz, que recientemente ha sufrido una grave lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha: “Se ha lesionado el cruzado, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, estamos aquí para lo que necesite. Que se recupere lo mejor posible”. Por último, agradeció el apoyo del público de Málaga a la selección: “Nos gustaría agradecer el trato recibido en Málaga, es un privilegio jugar en este pedazo de estadio. La gente se ha volcado, Málaga siempre es especial para nosotros".