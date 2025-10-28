Sonia Bermúdez: "Queremos competir y ganar"

Bermúdez debutó con una gran victoria 4-0 el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, en Málaga, en su primer partido al frente de la selección absoluta. A pesar del abultado resultado, remarcó la ambición de las suyas al querer ganar todos los encuentros, independientemente de la ventaja adquirida. "Pensamos en el presente y el partido de mañana que sabemos que va a ser duro. Queremos ganar el partido. Venimos a ganar y a intentar llegar a la final que tanto deseamos. Saldremos intensas porque queremos ganar y competir mañana. El equipo quiere ganar este y todos los partidos, son muy competitivas", afirmó.

En su primera prueba al frente, Bermúdez se sinceró y admitió tener "ganas de debutar", en un partido que podría llevarla a su primera final como técnica de la selección femenina. "No es presión, tenía ganas de debutar, de ver a mi equipo competir, también estoy deseando que llegue mañana. Sabemos el rival que tenemos mañana, tercero en el ranking mundial, tiene grandes virtudes, es peligroso y juegan en casa. La idea es ganar mañana ojalá que vaya todo bien", analizó.

La madrileña habló sobre las claves de un partido que espera que sea intenso desde el inicio: "Van por detrás en el marcador y saldrán muy intensas los primeros minutos. Intentaremos contrarrestar y hacer un gol pronto para frenar los ataques de Suecia que es muy físico e intentaremos hacer nuestro juego. Suecia tiene una generación joven muy potente. Las conozco de la Sub-23 y nos prepararemos lo mejor posible". En la única mala noticia del encuentro en Málaga, España perdió a Salma Paralluelo por lesión, después de sufrir una dura entrada de la sueca Amanda Ilestedt, que obligó a la delantera del Barcelona a ser sustituida en la primera parte. Confirmada una lesión una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, por parte de la RFEF, Bermúdez quiso tener un emotivo recuerdo para su jugadora: "Acordarme de Salma, desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y una pronta recuperación".