Sonia Bermúdez: "Firmaría ganar 0-3, pero es difícil"

"Es un rival que nos va a exigir mucho, domina el juego de posición, intentaremos tener el balón mucho y guardarlo", dijo Bermúdez sobre la selección germana en declaraciones que difunde la RFEF. La seleccionadora madrileña tiene "ganas de que llegue mañana". "Sabemos que Alemania es un rival durísimo que nunca baja los brazos, es un equipo que no se rinde. Las jugadoras lo saben, nosotros lo sabemos. Es de los mejores partidos que se pueden ver", precisó.

"Estoy feliz, encantada de estar aquí, de tener esta oportunidad con las mejores jugadoras del mundo, estoy encantada y feliz", agregó, Bermúdez, quien cree que el partido se decidirá por pequeños detalles. "Y esperaremos al Metropolitano que nos informan que puede que esté lleno pero les necesitamos. Firmaría ganar 0-3 pero es difícil e intentaremos ganarlo allí. Hay jugadoras que se merecen todo, nos toca ganar y estaría encantada por estas futbolistas que se lo merecen".

También atendió a los medios Olga Carmona. "Hemos analizado a Alemania, todos los partidos, también los que ha jugado contra Francia, estamos con ilusión y ganas", dijo. Recordó las semifinales de la Eurocopa. "Fue uno de los partidos más difíciles por clasificarte para una final, donde te jugabas todo, fue muy difícil y nos costó mucho meter ese gol".

"Mañana daremos las últimas pinceladas para el primero de los dos partidos pero lo hemos trabajado mucho", dijo. "Ya sabéis de la ambición de esta selección", agregó. La jugadora del París Saint-Germain destacó además la "importancia de que la vuelta sea en casa". "Queremos, si Dios quiere, levantar la copa allí", precisó.