Sonia Bermúdez: "Estamos muy contentas con el trabajo del equipo"

"Estamos contentos con el trabajo del equipo. Hemos podido estar más espesas, pero estamos contentas con el cómputo general. Cinco goles a favor, ninguno en contra: contentos", dijo tras ganar 0-1 a Suecia en Gotemburgo. "Nos habría gustado ser más profundas. Ha habido momentos en los que nos ha costado un poco más. El equipo ha estado muy armado. No hemos estado tan fluidas en fase ofensiva, pero es una semifinal de Nations y (las suecas) están jugando en casa... Aun así, estoy contenta porque el equipo se ha adaptado a las circunstancias", agregó.

Bermúdez dijo que confía "en todas las futbolistas", y que "si no, no estarían aquí". "Se están adaptando a nuestra filosofía de juego y nuestros mensajes. Pasar a una final no es fácil, queríamos ganar", señaló. "Cuando sales de casa el rival, la tercera mejor del mundo, te puede hacer daño. Estamos felices con el debut de Clara Serrajordi, que ha debutado con 17 años", subrayó la seleccionadora. Sobre la figura de la goleadora, Alexia Putellas, Bermúdez dijo: "Alexia se está adaptando al nuevo rol, está para sumar, muy positiva, haciendo goles... No se lo demandamos pero estamos contentos con el trabajo en esa nueva posición, la vemos bien".