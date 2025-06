Simeone: "Si no tienes contundencia, te vas"

"No tuvimos la contundencia que piden estos torneos. Si no tienes contundencia ofensiva ni defensiva, te vas", afirmó Simeone en una rueda de prensa, tras ganar por 1-0 a Botafogo, pero quedar eliminado. El Atlético necesitaba ganar con una diferencia de tres goles al campeón de la Copa Libertadores de 2024 para superarles en la diferencia de goles y clasificarse para los octavos de final. "Hicimos los mismos puntos que el campeón de la 'Champions' y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. Estamos cerca, pero nos falta un poco más", dijo. "No pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba", añadió Simeone.

El técnico rojiblanco también se acordó del 4-0 recibido en el debut en el torneo con el PSG, que acabó condenando hoy a los rojiblancos: "No pudimos gestionar bien ese final de partido con un hombre menos". Simeone dijo irse de Estados Unidos "con la tristeza de haber quedado eliminado" en la primera ronda. "No era nuestro objetivo, que era seguir y no pudimos lograrlo. Competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil", dijo el técnico del Atlético de Madrid. "Duele porque hicimos mucho esfuerzo. Nos da pena irnos ahora porque teníamos mas ilusión de lo que hicimos", añadió.