Simeone: "Soy un admirador de Ancelotti"

“Valoración, no entraría en esa parcela, porque es una decisión de su club y de él. Creo que, como entrenador, y me imagino que todos los entrenadores que hoy estamos en LaLiga y los que no están trabajando, tenemos una admiración increíble por Ancelotti, por todo su trabajo”, valoró el preparador argentino en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda. “No sólo por lo que representó en el Real Madrid, cómo trabajó en el Real Madrid, cómo gestionó lo que tuvo que gestionar en el Real Madrid, sino todo lo que hizo en su carrera deportiva”, añadió. Y remarcó: “Yo soy un admirador de él. Lo sabe, se lo dije, lo quiero mucho y, obviamente, le deseo lo mejor”.

Simeone también aseguró que prevé otro mercado de fichajes potente por parte del club para la próxima temporada, como ya lo fue el pasado verano, según imagina por las conversaciones que ha mantenido con los directivos de la entidad, “con mucha tranquilidad” y “pensando qué es mejor para mejorar”. Hace un año, el Atlético invirtió 185 millones de euros en cinco refuerzos: los delanteros Julián Álvarez y Alexander Sorloth, los máximos goleadores del equipo en esta campaña, con 27 y 21 goles, respectivamente; el centrocampista Conor Gallagher; el defensa Robin Le Normand y el portero Juan Musso. “Yo creo que años atrás, según los años, se van dando situaciones diferentes en todas las temporadas. La temporada pasada, el equipo o el club ya trabajó mejor en las posibilidades de llegar futbolistas, porque estábamos en condiciones de hacerlo, y me imagino que, por lo que venimos hablando, vamos a estar de la misma manera la temporada que viene, con mucha tranquilidad, siempre pensando en lo que es mejor para mejorar y ahí apuntaremos”, reveló.

Entre tanto, el Atlético aún está inmerso en la recta final de LaLiga. Este jueves visita a Osasuna en El Sadar. Ha ganado sólo tres de sus últimas once salidas entre todas las competiciones. En las dos más recientes fue doblegado por Las Palmas (1-0) y empató sin goles con el Alavés. “Después de los partidos que hemos jugado, sobre todo con el Alavés y Las Palmas, evidentemente vamos a estar con la expectativa todos de ver de qué manera nos vamos a comportar. Esperemos desde nuestro lugar primero, llevar al equipo a que compita como tiene que competir”, advirtió. “Esperemos poder acercarnos al partido que tuvimos el otro día (con una victoria por 4-0 sobre la Real Sociedad), continuando con esa intensidad y forma de interpretar el partido”, continuó el técnico, cuyo once apenas presentará un cambio de ese duelo a la visita a El Sadar: Julián Alvarez en lugar de Samuel Lino. El argentino cumplió sanción en el encuentro del pasado sábado ante el conjunto donostiarra.

En juego también está un hito histórico para Jan Oblak: ser el primer portero de la historia de LaLiga que es capaz de ganar seis veces el galardón al guardameta menos goleado del campeonato. A falta de tres jornadas, el esloveno es el líder de la tabla, con 27 goles en contra en 34 encuentros en esta campaña. Es una media de 0,79. “Creo que es un portero extraordinario, lo hemos hablado millones de veces. Los números lo están acercando a confirmar ese lugar como ‘Zamora’ una vez más en el torneo. Habla de un gran trabajo individual suyo y, sin lugar a dudas, con una ayuda enorme del equipo, que le ha dado la posibilidad también de generar eso”, explicó.

“Esto es como los delanteros; si los delanteros no tienen pasadores no hacen goles. Si los arqueros no tienen gente que defienda le hacen goles”, abundó Simeone, en cuyo horizonte también asoma el Mundial de Clubes, ya a un mes vista para el equipo rojiblanco, encuadrado en su grupo con el París Saint Germain, el Botafogo y el Seattle Sounders. Esta atractiva competición, que empezará el 14 de junio próximo, contrasta con un tramo final de Liga con apenas nada en juego, una vez sellado el pase a la Champions y sin una sola posibilidad de pugnar por ser campeón. Fue preguntado Simeone, en ese sentido, por si se plantea dar vacaciones a algún jugador antes del final de Liga, sobre todo teniendo en cuenta que los futbolistas internacionales tienen compromisos de selecciones antes de la cita de Estados unidos. “La verdad que no estoy pensando en eso. Absolutamente, estoy pensando en el partido de este jueves y, a partir de lo que sea este jueves, en el del domingo. Y después de ahí para delante, decidiremos lo que viene por delante. Es verdad que, sobre todo, los que van a la selección tienen todavía más partidos con el Mundial de Clubes incluso y eso será durísimo para ellos, pero es lo que hay y, a partir de ahí, intentaremos siempre cuidar al equipo y, sobre todo, cuidar al club”, repasó.

El Mundial es un aliciente para el Atlético, deportiva y económicamente. “Lo del dinero en juego es para los que piensan en esa parcela. Nosotros pensamos en la competencia e intentaremos competir de la mejor manera”, declaró. “Es una competición muy bonita. En una Liga donde están Real Madrid y Barcelona, nosotros hemos podido, a lo largo de estos cuatro años, tener ese lugar para poder estar representando al Atlético de Madrid en este torneo. Daremos lo mejor y buscaremos las mejores soluciones para poder llegar bien a ese torneo”, apuntó.