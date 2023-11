Simeone no ve solución al problema del calendario

"¿Solución? No. Sinceramente, no. Porque hay una necesidad de todas las partes de que la selección juegue, de que los entrenadores que participan en la selección ganen los partidos, los futbolistas quieren jugar, porque juegan a la pelota para competir, quisieran jugar siempre y estamos en un lugar nosotros, los entrenadores de los clubes, que tenemos que intentar en los entrenamientos y los partidos gestionar de la mejor manera esto, que va a seguir sucediendo y desgraciadamente no va a variar", valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Lo más importante en esto son los futbolistas y todo lo que ellos logren generar, seguramente, pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos. Está claro que desde su lugar tienen la posibilidad de hacerlo o acompañar lo que está sucediendo y que ellos mismos ven, que obviamente no es fácil", dijo.

"Pero, igualmente, son futbolistas. Viene la selección, quieren jugar, yo me pongo en el lugar de ellos y me gustaría jugar siempre. Los únicos que pueden resolver esta situación, encontrarle algo, son los futbolistas", abundó Simeone, que no se pronunció sobre una hipotética huelga de jugadores: "Entiendo que los futbolistas son los únicos que pueden reclamar por lo que ellos entienden que le pueden hacer bien o mal".

Con la vuelta de los internacionales sin ninguna lesión, al contrario que en otras ocasiones, el Atlético ya aguarda al Mallorca, este sábado en el Cívitas Metropolitano: "Es un equipo que viene de muchos días sin jugar, seguramente están preparados fuertes como los prepara el 'míster' (Javier Aguirre), que siempre lleva a sus equipos a una intensidad y a un trabajo colectivo importante".