Simeone perfila su primer once, con Koke, Gallagher y Almada

Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Koke Resurrección y Thiago Almada, en el medio; y Baena y Julián Álvarez, en la delantera, compusieron la alineación probada este viernes por el técnico, a la espera de si finalmente incluye o no a Johnny Cardoso en el centro.

Diferente al primer once que propuso en el primer amistoso en Oporto, es muy similar al equipo titular que ha manejado el técnico desde entonces durante la pretemporada, con la única excepción de Koke por Cardoso, después de que el futbolista fichado del Betis haya sufrido un golpe durante esta semana. Es una de las decisiones del once de Simeone, entre el capitán o el medio centro estadounidense, mientras Gallagher se perfila para jugar en la otra posición en esa línea, una vez que Pablo Barrios, ya reincorporado al grupo esta semana después de una lesión muscular de “bajo grado”, no ha podido tener rodaje en ninguno de los partidos de la pretemporada por ese motivo.

También partirá como suplente Alexander Sorloth. La nueva posición de Álex Baena, al lado de Julián Álvarez en el ataque, mantendrá como reserva al delantero noruego, en beneficio de Thiago Almada, que jugaría en la banda izquierda como ya ocurrió en el duelo disputado en St. James’ Park. Igualmente, David Hancko ha entrado en la alineación en el centro de la defensa, junto a Robin Le Normand. Clement Lenglet queda relegado en la primera cita al banquillo. Marcos Llorente y Matteo Ruggeri serán los laterales, como toda la pretemporada, al igual que Giuliano Simeone por el extremo y Julián Álvarez como delantero. Antoine Griezmann, en su nuevo rol de este curso, empezará como reserva.