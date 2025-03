Simeone: “No pasa por suerte, pasa por contundencia"

“Yo creo que no pasa por suerte, pasa por contundencia. Nosotros fuimos contundentes en la primera parte del partido y luego ellos encontraron ese gol muy rápido del 2-1, enseguida el 2-2, el 2-3 viene de que le pega a Reinildo en su cuerpo y la pelota se desvía… Pero no es suerte. Si Yamal no pateaba eso no sucedía. Yo no lo llamo suerte”, aseguró en rueda de prensa tras el encuentro en el Metropolitano.

“Felicitar al rival por la contundencia que tuvo en el momento más importante del partido. Nos pusimos en ventaja, con un resultado muy bueno que duró absolutamente nada. Nos podíamos hacer más fuertes defensivamente, pero ese 2-1 movió energía, seguridad, más ataque de parte del Barcelona y nosotros en algún contragolpe tuvimos la posibilidad también de resolverlo mejor, pero se quedó ahí, en una intención. No elegimos bien en ese último pase”, repasó el técnico. “Llegó el 2-2, después el 2-3 vino en consecuencia de un tiro fortuito que es parte de este juego, como nosotros ganamos y empatamos en Barcelona en las últimas dos veces, pues les tocó la moneda a favor de ellos en el día de hoy”, continuó.

Simeone consideró clave el 2-1 de Robert Lewandowski, justo después del 2-0. “No defendimos bien ese inicio del saque del medio de ellos para estar fuertes y metió un golazo Lewandowski. Ese gol nos hizo daño. Nos llevó a ese escenario que aparece la duda y ellos son buenos. Tienen un equipo que juega muy bien, con futbolistas individualmente de una categoría increíble y colectivamente también juegan bien”, dijo. “Está claro que, cuando nos pusimos 2-0, el partido estaba en un lugar importante. No me dio tiempo en el gol de ellos y tardé en meter a Giménez. Tenía que meter a Giménez antes de que sacaran del medio. Sacaron y marcaron. Nos pusimos a hablar y llegó el segundo gol. La realidad es que el equipo necesitaba fortaleza en ese final de partido”, apuntó.

Y habló de la afición y de lo que queda de curso para levantarse: “A la afición, agradecimiento. El recibimiento ha sido en relación al esfuerzo que están haciendo los futbolistas. Eso es admirable y se agradece. ¿Qué se hace para levantarnos? Volver el miércoles a entrenar con la misma ilusión de siempre, el mismo espíritu y aceptando lo que tenemos. Los futbolistas y el equipo en su totalidad compiten dando el máximo, el máximo. Están dando el máximo de lo que tenemos”, explicó.

El Atlético se queda a cuatro puntos del liderato, con el equipo azulgrana con un partido menos. “Está claro que al Barcelona le falta su partido, que no se sabe qué puede pasar, y tiene una ventaja importante. Tenemos que ser conscientes de la realidad. No vamos a cambiar en LaLiga como venimos trabajando siempre, partido a partido, pensando en el Espanyol y siguiendo en esta línea”, aseguró.