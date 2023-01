Simeone: "A Memphis lo veo parecido a Costa"

LEER MÁS Memphis ya entrena con el Atlético

El fichaje de Memphis Depay: "Llega un jugador con mucho entusiasmo, con ganas de recuperar su mejor versión, trabajaremos para poder encontrarnos con el futbolista que estuvo en Lyon. Trabajaremos para llevarlo a su mejor forma y que nos pueda devolver lo que buscamos de él. Creo que puede jugar de primer o de segundo punto, lo veo parecido a Diego Costa, que empezó de segundo pero luego termino de primer punta porque era explosivo y definía bien”.

Carrasco y su posible salida: "¿Carrasco al Barcelona en verano? La pregunta es para Carrasco, yo voy a actuar en consecuencia de lo que veo en los entrenamiento. Carrasco siempre ha mostrado buenas versiones con nosotros. Yo me comportaré como me he comportado siempre, pero la pregunta es más para él que para nosotros”.

Jugadores con compromiso: "Lo que necesitamos es tener el compromiso desde el juego. El otro día en la primera mitad no lo pasamos bien, charlamos en el descanso porque estábamos jugando mal, no jugábamos al fútbol. Desde el Mundial, veo que tienen la intención de revertir situaciones. Espero que mañana la gente esté cerca del equipo, porque el equipo está cansado. Necesitamos de la gente”.

Duelo ante el Valladolid: "Es un equipo al que los resultados no están acompañando por el juego que desplega. Tienen un juego muy definido, con mucha gente ofensivamente y los resultados no le están acompañando. Nosotros tenemos que acercarnos a la segunda parte del otro día. Cuando la gente se entrega y da el máximo puede hacer grandes partidos”.