Simeone: "El margen de mejora es mucho mayor de lo que estamos mostrando"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, defendió este lunes que "el margen de mejora" del conjunto rojiblanco "es mucho mayor" de lo que están mostrando hasta ahora, por ello insiste en "seguir mejorando como equipo", antes de enfrentarse al FC Barcelona, "un equipo que tiene un ataque increíble", este martes en la adelantada jornada 19.

Los elogios de Flick

"Nunca opino de lo que opinan los demás. Cada uno tiene su pensamiento. Cuando, obviamente, aparece un halago, parece que suena más lindo, pero seguimos en nuestro mismo pensamiento, en seguir mejorando como equipo, en seguir trabajando para que podamos evolucionar. Y el margen de mejora es mucho más de lo que estamos mostrando", dijo el argentino en la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto azulgrana.

Y en Barcelona espera a "un equipo que tiene un ataque increíble" y "que tiene una forma muy buena", con "juego posicional y de individualidades muy importantes". "Tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", analizó.

"Es un equipo que ha mostrado su estilo, su juego, no cambian su estrategia de ataque y su línea adelantada como la vienen utilizando y que le ha dado grandísimos resultados. Jugamos contra un equipo que tiene variantes", agregó, antes de reiterar que "no" opina de los árbitros, a los que tiene "mucho respeto" e intenta "ayudarlos, como siempre".

Tras la imagen de Hansi Flick emocionado y preocupado por su equipo después de la victoria por 3-1 ante el Deportivo Alavés, Simeone recordó que los entrenadores son "personas" y tienen "emociones". "Siempre, desde fuera, es más fácil ver y pedir cosas, pero después jugar no es tan simple, siempre teniendo que dar el máximo, es aún más complicado. Nosotros siempre queremos verlo mejor", valoró.

"Giménez es importantísimo para nosotros, como otros de los tantos chicos que tenemos dentro del equipo. Y ojalá pueda seguir manteniendo el nivel que tiene", elogió al central uruguayo, antes de avanzar que Marcos Llorente "sigue su trabajo de recuperación", con Marc Pubill y Nahuel Molina como alternativas. "'Moli' es más ofensivo, más profundo e importante en los últimos metros. Marc nos puede dar alternativas, jugando de central, y darnos otro tipo de juego", explicó.