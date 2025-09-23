Simeone: "Julián es nuestro mejor jugador, necesitamos su mejor versión"

"En cuanto a Julián, es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol. Y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que él concrete porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión", afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles. De cara a este derbi madrileño, Simeone volverá a tener disponible a uno de los posibles mejores socios de Julián Álvares como Álex Baena, tras recuperarse por completo de su operación de apendicitis. "Mañana sí nos va a acompañar. No sé si para un tiempo o para lo que el partido pida. Y bueno, ya al menos vamos recuperando las sensaciones de tenerlo con nosotros", explicó sobre la situación del centrocampista español.

Con quien no podrá contar es con Alexander Sorloth por su expulsión en el duelo frente al RCD Mallorca, y a quien le pide y le va a exigir "su mejor versión". "La temporada pasada hizo un montón de goles. Empezando el inicio, entrando en el segundo tiempo. No nos sirve otra cosa que la mejor versión de él y para eso lo vamos a exigir. Le vamos a exigir que obviamente nos ayude como nos ayudó el año pasado el tiempo que sea necesario", manifestó. Este duelo frente al Rayo Vallecano será el primero de la semana, midíendose este sábado (16.15 horas) al Real Madrid en el Metropolitano, aunque Simeone no quiere pensar más allá. "Me centro solamente en el partido de Rayo Vallecano, como siempre lo hemos hecho. Nos enfrentamos a un equipo que juega bien, mucha dinámica de juego, mucha velocidad, mucha presión en los partidos que lo hemos visto y no pienso en otra cosa", reveló.

"Hay muestras de que el equipo va creciendo y hay muestras de que sufrimos en los últimos minutos como nos ha pasado en algún que otro partido seguidamente. Pero el lugar que tengo es fantástico, de trabajo, de mejora, de volver a poder recuperar las sensaciones importantes que el equipo siempre tiene. Y cuando vos ves que el trabajo se hace, paciencia, paciencia y trabajo. No hay otra. Paciencia y trabajo", afirmó. El técnico argentino ha destacado el "trabajo en equipo" como la clave para poder revetir la situación actual. "Siempre no tengo duda que todo lo que pasa es colectivo, ya sea lo bueno como lo malo, de presionar de adelante para atrás y de atrás para adelante. Porque no hay una frase para explicarte por qué llega un gol. No hay", aseguró. "Como el año pasado hicimos creo que 15 goles en los últimos minutos, si no me equivoco ¿Por qué sucede? Por la energía, por el entusiasmo, por la seguridad, me sale decirte naturalmente esto que puede pasar", profundizó.