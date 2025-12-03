Simeone: "Me gustó mi equipo, estoy tranquilo"

"El año pasado ganamos 1-2 y el Barça mereció ganar 5-2, pero hoy merecimos más, es parte del juego", ha asegurado Simeone, que pese a la derrota ha admitido "irse contento" por cómo jugaron los suyos. "Competimos muy bien ante un gran equipo. Arrancamos con determinación, pero después nos hicieron daño con los pases interiores. Ellos son muy buenos en las transiciones por dentro", ha resumido.

Simeone ha admitido que el Barça tuvo situaciones de gol, pero su equipo también y que la diferencia estuvo en que a su equipo le faltó la contundencia necesaria arriba. "Cuando pierdes, siempre piensas que podías hacer más, pero hoy buscamos, competimos y luchamos ante un rival que juega muy bien. Para ganar alguna competición, siempre te encuentras con este tipo de equipos", ha asegurado. Finalmente ha disculpado el partido realizado por Julián Álvarez - "Es humano y un partido malo lo puedes tener" - y no cree que la rápida reacción del Barça tras el 0-1 haya condicionado el resultado. "Fue un buen partido para ver", ha dicho Simeone.