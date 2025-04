Simeone: “El fracaso es no intentarlo, el que lo intenta no fracasa”

LEER MÁS El Atlético de Madrid se aleja de la pelea por La Liga

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que el "fracaso es no intentarlo", ante un partido este miércoles decisivo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Metropolitano, tras la eliminación de la Liga

de Campeones y quedarse a nueve puntos del liderato de LaLiga EA Sports a falta de nueve jornadas.

El fracaso es no intentarlo

"La palabra fracaso es muy amplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta fracasa, el que lo intenta no fracasa. Para mí, la temporada está siendo muy buena. Y el destino del partido a partido dictará al final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular", expresó el técnico en la rueda de prensa de este martes.

"Entiendo que el equipo está haciendo una temporada muy buena. Compitió muy bien en Champions, está compitiendo muy bien en la Copa del Rey y está compitiendo muy bien en la Liga. Ojalá podamos terminar de la mejor manera no saliéndonos del partido a partido y pensando en este miércoles", expuso Simeone, en la víspera de la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Barcelona, con el que empató 4-4 en la ida.

"Este miércoles no es una final. Es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final. El partido de ida fue 4-4, disputado, intenso, con un rival que hace un fútbol extraordinario, con una dinámica de juego increíble, con una capacidad para una presión alta muy buena y tenemos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", explicó el entrenador, con la única baja de Ángel Correa para el encuentro.

Para él, "seguramente", su equipo atravesará "momentos diferentes en el partido". "No tengo ninguna duda de, por como juega el rival, tendrá una posesión alta. Intentaremos repetir los partidos que se fueron mostrando. No creo que haya muchos cambios ni en la cabeza del entrenador del Barcelona (Hansi Flick) ni en la nuestra, porque hemos competido en los tres partidos de una manera muy buena", repasó.

El Barcelona le ha marcado ocho goles al Atlético en los últimos dos enfrentamientos. "No me parece extraño porque el rival juega con la misma intensidad todo el partido y situaciones de gol van a tener, porque juega de una manera muy fluida, muy valiente", apuntó.

"Tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño e intentar atravesar por mejores momentos del partido nosotros e intentar aislarlos a ellos de ese potencial", declaró con vistas al duelo de este miércoles.

"Tenemos que seguir como hemos trabajado siempre, con intensidad, con ilusión, con alegría, pensando en la misma manera que llegamos a jugar con el Málaga (el 7 de enero de 2012, en su debut como entrenador del Atlético) que estábamos en un momento complicado. En ese sentido, está claro que no cambiaré", avanzó.

Griezmann y el Metropolitano

Antoine Griezmann jugará su duodécimo partido seguido como titular. Sólo ha marcado un gol en esta última secuencia de encuentros.

"Pienso que cada persona tiene durante la temporada distintos momentos que atravesar. Algunos momentos son mejores y otros no tan buenos. Cuando nos acostumbran a mostrar tanta creatividad, tanta jerarquía, tanto talento, tanto gol, cuando eso no aparece, aparece la necesidad de que vuelva. Y espero y quiero que este miércoles aparezca", valoró.

Y habló de la afición del Atlético, que llenará el Metropolitano para el partido de este miércoles: "La gente hasta hoy se ha comportado como se comportó en todos los años que estoy en el club; increíblemente, con el estadio siempre lleno, cantando todos los partidos… La presencia de la gente da una energía increíble y la fuerza del estadio siempre nos ayuda a tener grandes resultados".