Simeone: "Al Bernabéu llegaremos como siempre, en autobús"

Tras golear por 5-0 al Getafe CF y acceder a las semifinales de la Copa del Rey, se notó relajado al 'Cholo' Simeone cuando fue preguntado por la carta merengue después del duelo en el RCDE Stadium. "Del comunicado respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús", bromeó este martes en rueda de prensa.

De esa 'manita' a los azulones, al entrenador colchonero le gustaron "varias cosas". "El equipo interpretó bien el partido que tenía que hacer. El equipo buscó ser contundente, tuvo velocidad, intensidad y agresividad ofensiva. Es verdad que el Getafe cambió mucho con respecto a los partidos que había jugado con la Real Sociedad y el Barcelona, sobre todo. Pero bueno, nosotros también es verdad que hicimos un partido con una intensidad alta y sobre todo buscando ir a lo que queríamos, que era pasar el turno", resumió el técnico argentino.

Luego elogió, pero sin citarlo explícitamente, a su hijo Giuliano: "Muy contento, muy orgulloso de lo que hace ese jugador de cantera porque está demostrando que está ahí porque lo merece. Siempre que nos ha pasado que chicos de la cantera lo hagan bien, siempre es una ilusión para el aficionado y para nosotros, que obviamente los vimos crecer. Hablo de los Saúl, de los Thomas Partey, de los Koke, Riquelme ahora, en su momento Lucas Hernández y no me quiero olvidar de un montón. Pablo Barrios ahora, un montón de chicos que obviamente le dan esa salud y esa posibilidad a los otros que están entrenando de saber que, si lo haces bien, tenés la posibilidad de poder competir", añadió.

"Cuando llegan al primer equipo y lo hacen bien, obviamente la satisfacción es para todos, creo yo, para los que lo fueron, digamos, haciendo en los años anteriores. Y para nosotros, que obviamente ahora los estamos acompañando para que lo hagan mejor", insistió Simeone. De nuevo el tema de su hijo Giuliano, autor de los dos primeros goles frente al Getafe, salió a la palestra. "El primer gol lo grité como necesitaba gritarlo, con la importancia que tenía ese primer gol. El segundo gol menos, porque todavía el partido no estaba cerrado. Y ya el tercer gol con más efusividad porque el partido va encaminándose", dijo.

"No tengo relación a nada de gritarlo o no gritarlo. Simplemente, hay momentos que entiendo que el partido todavía no está cerrado, que el 1-0 y el 2-0 no es el resultado que te cierra un partido. Y bueno, por eso la efusividad de una manera u otra, con respecto a la importancia que tiene el gol en el partido", matizó desde el Riyadh Air Metropolitano. "Todavía queda muchísimo por delante. Nosotros nos tenemos que centrar en seguir trabajando de la misma manera. Lo más saludable y lo más sano que se pueda apreciar en el equipo es que la gente que entra, entra con mucho entusiasmo. La gente que entra, entra a competir, sean 10, 15, 20, media hora, 45. Y bueno, eso sigue existiendo", se alegró.

Sobre el próximo derbi ante el Real Madrid, Simeone no se 'mojo' más. "Seguramente aparecerán del jueves al sábado un montón de cosas que llenarán los periódicos, como tiene que ser, como es un partido clásico en la ciudad. Y la verdad que es bonito que suceda. Es bonito que suceda en la ciudad, que dos equipos que están en la misma ciudad puedan competir como estamos compitiendo", aseguró al respecto.