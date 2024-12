Simeone: "En Barcelona no he dado con la clave hasta hoy"

LEER MÁS El Atlético de Madrid sueña con la Liga

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, encara este sábado el "desafío" de ganar por primera vez en sus visitas al Barcelona, donde asumió que "no" ha dado todavía "con la clave", mientras descarta que sea un duelo decisivo para la competencia por LaLiga, porque quedan "20 partidos" y elogia a Raphinha, "de los mejores jugadores de la Liga por su rompimiento, valentía y forma de jugar".

Romper la estadística

"La verdad que menos mal que me ha pasado que no he ganado todavía en Barcelona, porque me ha tocado ganar en todos los lados en LaLiga. Entonces, preferentemente sigue siempre ese desafío de buscar mejorar. Está claro que nos ha costado mucho, los números hablan por sí solos y evidentemente no he dado con la clave hasta hoy", valoró en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Simeone descartó que sólo este partido pueda confirmar su candidatura a LaLiga: "Si proponemos sólo eso porque jugamos contra el Barcelona, estamos mal encaminados. Lo tenemos que proponer en todos los lados. Si vos crees que ganando sólo al Barcelona te abre la puerta para algo importante, nadie te lo asegura, porque quedan 20 partidos más. El protagonismo y la intención no involucra el escenario".

Sí está en juego el liderato. "Yo creo que, si no me equivoco, tenemos casi los mismos puntos que el año pasado. Nosotros estamos atravesando medianamente los caminos que siempre recorremos. Después, los resultados de los rivales veremos hasta dónde nos dejan seguir compitiendo hasta donde nos gustaría", repasó el técnico, en comparación con el curso pasado: el Atlético sumaba 37 por los 38 de ahora, mientras que el Girona tenía 44, el Real Madrid 42 y el conjunto azulgrana 37.

"Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien. Me gusta la juventud que tiene ahí en mitad de la cancha, con muchos chicos que juegan muy bien al fútbol. Tienen a Raphinha, que no tengo ninguna duda que es de los mejores jugadores de la Liga por su rompimiento, valentía y forma de jugar. Y nosotros tenemos nuestras fuerzas para competir un partido que seguramente será entretenido", expresó el técnico argentino.

Los puntos débiles del Barcelona

¿Dónde se puede hacer daño al Barcelona? "Las situaciones de gol, por su forma de jugar, obviamente se producen. Está en la contundencia de los rivales que puedan tener sobre las situaciones de gol que se le producen. Pero, consecuentemente, esas situaciones que vos puedes tener es porque te presionan continuamente alto, porque te sacan tiempo para que vos pienses y ponen mucha gente en campo tuyo para ser protagonistas de distintas maneras y distintos parados atacando. Juegan bien. La contundencia que pueda tener cualquier rival que le ha ganado le genera lo que te genera el fútbol", afirmó.

El Barcelona tan solo ha sumado 5 de los últimos 18 puntos. "Seguramente, ellos buscan esa presión, como lo han mostrado desde que empezó la temporada. Hasta hoy no han cambiado y no creo que cambien, porque le ha ido muy bien, más allá de los tropiezos que ha tenido últimamente, aunque en todos ha dominado el partido, ha sido mejor que el rival y ha tenido posibilidades para ganar los partidos que perdió", explicó.

"No creo que cambie absolutamente nada, porque ha demostrado que el estilo y lo que busca le da los resultados que en realidad quiere: ser protagonista. Y nosotros nos comportaremos para tratar de llevar el partido donde creemos que sea mejor para nosotros", insistió Simeone.

"No sé a qué se refiere la palabra valentía. Entonces, a partir de ahí, cada uno la puede interpretar de distinta manera. Nosotros pensamos en el equipo, de qué manera, con la fuerza que tenemos, llevar el partido donde creemos. Y, a partir de ahí, trabajaremos en consecuencia de lo que estamos buscando y continuaremos con esa misma línea", dijo.

Sin Yamal, pero con Ansu Fati

El Barcelona tiene la baja de Lamine Yamal. "Está claro que es un futbolista extraordinario, que viene creciendo día a día enormemente en los duelos, que, seguramente, es de los mejores que hay para la parte ofensiva. En el Barcelona no tienen características similares a él, pero sí tiene otras como Ferran, Pedri, Olmo o cualquiera de los que puedan jugar ahí en esa posición para jugar buscando otro camino para lo que les interesa", advirtió.

La única novedad del once, previsiblemente, será Conor Gallagher, en sustitución de Samuel Lino, que había jugado de inicio los dos últimos encuentros. "Conor nos puede dar un poco más de trabajo desde un mediocampista con llegada de segunda línea para poder atacar, que lo hace bastante bien, y mucho más trabajo en la recuperación de la pelota en mitad de cancha", analizó sobre el futbolista inglés, antes de pasar después a Samuel Lino.

"Lino es más banda, más extremo, más ofensivo llamémosle desde lo imaginario, y tiene más duelos. Tiene otras características asociativas a las que tiene Conor. No sé quién de los dos puede tener más gol, porque está ahí parejo. En la diferencia que uno parecería más ofensivo y otro más defensivo, no sé quién tiene más gol de los dos", añadió.

En el ataque jugará Julián Alvarez, cuya adaptación al Atlético ya es incontestable. "Con futbolistas de la jerarquía de Julián es muy difícil aportarle más cosas a su fútbol. Simplemente es intentar rodearlo de gente que le pueda generar su mejor juego. A partir de ahí, el posicionamiento que está teniendo en estos últimos partidos, seguramente le da más libertad para poder generar lo que está generando. Después, claro que nos gustaría poner a Sorloth, Julián y Griezmann, pero ahí ya la manta empieza a estar un poquito más floja".