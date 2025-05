Simeone: "Baena es un gran jugador"

Primero, el periodista lanzó la cuestión: “Le quería preguntar por Baena. Sé que nunca habla de jugadores que no estén en su plantilla. No le voy a preguntar si le gustaría que estuviese la temporada que viene o si tendría sitio en el once de Simeone, simplemente, como hombre de fútbol que es, preguntarle si le gusta este jugador y por qué”.

“Me haces una pregunta comprometida, porque me preguntas de un jugador que venga o no venga y me preguntas que te diga cómo es como jugador. Entonces, me tomas de tonto (el técnico se expresó con una sonrisa). Me entiendes lo que digo. Me haces una pregunta con dualidad: no hables del jugador que si juega o no juega en tu equipo, pero cómo juega…”, contestó el técnico argentino durante la rueda de prensa.

“Si digo 'juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española'… vas a decir que ‘El Cholo’ lo quiere. Y si digo 'es un tronco, juega mal', vas a decir que ‘El Cholo’ no le quiere. Entonces, es un gran jugador de fútbol, obvio”, prosiguió con su respuesta Simeone. Álex Baena, internacional español y campeón de la Eurocopa 2024, es uno de los principales objetivos del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes de este verano para reforzar su equipo.