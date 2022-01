Simeone apela la unión para sacar al Atlético del bache

Si hace unos días Diego Pablo Simeone pedía paciencia con su equipo, el entrenador del Atlético de Madrid ha apelado hoy a la unidad para salir de la situación que atraviesa su equipo. Tocado tras la eliminación copera asegura tener "la misma ilusión que el primer día" y con ese espíritu afronta el complicado partido de Liga de este sábado en el Metropolitano ante el Valencia.

La unión es la clave

"La unión es la clave, siempre fuimos fuertes por estar juntos todos. A partir de la unión siempre todo sale bien. Hay que tranquilizarse, no hay que apurarse, porque no lleva a ningún lado. Necesitamos contundencia y estabilidad, y lo tenemos que transmitir en el campo". Con estas palabras resume Simeone lo que está ocurriendo en el Atlético de Madrid y cuál es el camino para reconducir la situación.

Unión y tranquilidad es lo que reclama el entrenador a todos los estamentos del club, desde el vestuario a los despachos, y a la afición, a la que ha pedido que mañana demuestre que está con ellos. "Ojalá podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. Hay que mostrarlo en el campo, las palabras quedan en poco", ha dicho.

Ánimo competitivo

Respecto a su estado de ánimo, Simoeone asegura que se siente bien y "con muchísima ilusión, la misma que tuve el primer día en el Atlético. Solo siento cosas positivas, yo busco mirar la dinámica buena en los últimos dos partidos, ojalá podamos seguir en esa dinámica positiva. Todo lo que pasó de aquí para atrás no se puede arreglar. Pido a la gente que esté con el equipo, el equipo necesita de nuestra gente, no tengo dudas de que la gente va a responder. El 90 por ciento de los jugadores que van a estar mañana nos hizo campeones",

Además, el técnico cree que en este mal momento han influido las "lesiones importantes en el equipo", pero está situación puede empezar a cambiar. Simeone ha confirmado el regreso de Savic a la convocatoria, una pieza clave en su engranaje defensivo.

Suárez y la pregunta trampa

El técnico también ha confirmado la titularidad de Luis Suárez ante el Valencia aunque no ha querido pronunciarse sobre si quiere o no la renovación del delantero uruguayo que acaba contrato el 30 de junio. Preguntado sobre este asunto ha respondido: "pregunta trampa. Ya la vivimos hace varios años con Fernando (Torres). No voy a entrar. Ya hablé con Luis, con el club, con la gente que tuve que hablar hablé, saben lo que pienso y pienso en el partido del Valencia".