El sextete azulgrana pasa por la remontada

Tras el 4-0 de la ida el Barcelona tiene un nuevo reto delante para conseguir la Supercopa de España. Los de Luis Enrique deberán de vencer por cinco goles de diferencia a un Athletic de Bilbao que no especulará con el resultado. La idea de conseguir el segundo sextete solo pasa por remontar en una noche mágica en el Camp Nou. Sin embargo los leones lo pondrán difícil para conseguir su primer título después de 31 años.

Esta noche, a partir de las 22:00 horas (en Radioestadio), se conocerá el desenlace de la Supercopa de España. Tras el 4-0 de la ida los de Luis Enrique tiene un nuevo reto para demostrar la valía de su equipo. Se espera una noche mágica en el Camp Nou para presenciar o no un remontada que sería la llave para el segundo sextete del club. Sin embargo, el conjunto azulgrana no lo tendrá fácil. En frente estará un Athletic Club Bilbao que espera conseguir un título después de 31 años.

Hoy no habrá rotaciones en el once de un F.C Barcelona que necesita de sus estrellas para remontar el resultado adverso de la ida. Ya dijo Luis Enrique en rueda de prensa que "todo puede pasar cuando juega el Barça". Lo cierto es que el vestuario está convencido de que podrán conseguir la remontada y por ello le han pedido todo el apoyo a sus aficionados. Piqué, Iniesta y Rakitic podrían volver al once titular de Luis Enrique.

Por su parte, el Athletic Club Bilbao tiene la oportunidad de lucir la gabarra después de 31 años sin conseguir títulos. Probablemente sea la final en la que más cerca está de conseguir un título en los últimos años. Los de Valverde no piensan en otra cosa que no sea la Supercopa de España. Así lo ha afirmado Valverde, "para el Barcelona es un título más, para nosotros lo es todo".

Los leones no saldrán a especular un resultado muy favorable porque saben que si algún equipo es capaz de remontar es el F.C Barcelona. Con la duda de Mikel San José por molestias, Valverde podrá alinear todas sus armas para hacer bueno el 4-0 de la ida. 90 minutos les separan de cerrar una racha de 31 años sin conseguir títulos. El Camp Nou tendrá la última palabra.