Sevilla y Leganés siguen metidos en problemas

Un gol de Kike Salas contrarrestó para el Sevilla el que marcó el marroquí Munir El Haddadi para el Leganés, por lo que el partido se fue al descanso con 1-1, pero en la segunda Isaac Romero le dio la vuelta al marcador y pocos minutos después Javi Hernández puso el definitivo 2-2.

Ambos llegaron a este partido con el objetivo de ganar para mantenerse en la categoría, triunfo que para el equipo andaluz sería casi definitivo para asegurarlo y para el madrileño serviría para que sigan cuadrando la cuentas, una situación de trascendencia que se redobló por los resultados favorables que se dieron en la jornada del sábado. Las Palmas recibió al Valencia como el equipo que marcaba el descenso con 32 puntos y perdió (2-3) y el Alavés, que está en la raya de la salvación, sumó un punto como local ante el Atlético de Madrid (0-0), con lo que una victoria de cualquiera en el Sánchez-Pizjuán se traduciría en un paso importante.

No se arrugó el equipo 'pepinero' con el ambiente del estadio sevillista y salió con las ideas claras, hasta el punto de que el balón fue suyo y que ello propició que a los siete minutos el delantero marroquí ex del Sevilla Munir El Haddadi botara en libre directo, en el que encontró la gran colaboración del meta noruego Orjan Nyland, para que a los siete minutos los visitantes se adelantaran. La formación que dirige Borja Jiménez logró pronto el objetivo de ponerse por delante y también de que la presión recayera sobre el adversario y sus seguidores en una temporada en la que no están sobrados de confianza, con lo que los minutos pasaron sin grandes sobresaltos ante la meta que defendió otro exsevillista, el serbio Marko Dmitrovic.

El recurso de los locales podría ser el balón parado y ahí Suso Fernández, que retornaba a la titularidad tras no contar nada con él el anterior técnico, Xavi García Pimienta, sacó con precisión un córner y Kike Salas cabeceó con potencia para empatar a los veintiún minutos. El tanto local no hizo cambiar nada la disposición del Leganés, que mantuvo la serenidad, presión en el centro del campo y la intención de aprovecharse de la habitual inestabilidad defensiva del rival, pero el Sevilla también quiso darle velocidad a su juego por los extremos con el belga Dodi Lukébakio y Suso para tener sus opciones, y fue el que mejores las tuvo hasta que concluyó la primera parte.

La segunda parte arrancó igual, con un equipo visitante que nunca despreció el balón y un local que jugó a impulsos y con poca precisión, aunque las primeras claras fueron otra vez para el Sevilla, pero Lukébakio se encontró con Dmitrovic y después se le fue el balón por muy poco. Esos lances animaron a los de Caparrós, con más llegadas pero sin acierto en los remates hasta que dos de los que había salido en la segunda mitad, dos canteranos, crearon la jugada del 2-1 a los setenta minutos, con pase de la muerte de Juanlu y finalización de Isaac Romero.

Pero todo el trabajo del Sevilla quedó en nada cuando tres minutos después Javi Hernández, de cabeza, volvió a poner el empate e iniciar otro partido para la recta final del choque, en el que los locales lo intentaron con todo, pero los locales también tuvieron su opciones de llevarse el encuentro.