El Sevilla golea al Barça en la primera derrota de los culés en LaLiga (4-1)

Abultada derrota del Barça ante el Sevilla. El conjunto hispalense le 'endosó' un abultado 4-1 a los culés, inferiores durante todo el partido. Szczesny evitó que la goleada fuera mayor, mientras que Lewandoski falló un penalti cuando el marcador era de 2-1.

El conjunto hispalense intentó aprovechar la defensa adelantada del Barça, de hecho en los dos primeros minutos tuvieron dos ocasiones claras, anuladas por fuera de juego. Cuando los azulgranas todavía estaban asentándose en el partido, llegó el primer golpe. Un penalti sobre Isaac Romero en el minuto 10, previa revisión del VAR, que marcó un ex del Barça, Alexis Sánchez.

Al Barcelona le faltaban ideas y se veía claro en las ocasiones, de hecho estaba más cerca el segundo del Sevilla que el primero de los culés, irreconocibles en la primera mitad. En solo 10 minutos, el equipo andaluz pudo sentenciar el partido con cuatro ocasiones manifiestas de gol, pero un inconmensurable Szczesny y la falta de puntería de los andaluces evitaron más goles en el marcador. Ni Isaac Romero ni Agoumé acertaron a mandar el balón al fondo de la red.

Así que, esta vez, a la quinta fue la vencida. Koundé perdió el balón en el medio del campo -los jugadores del Barça pidieron falta, pero el árbitro no señaló nada- y prolongó hacia Vargas a la espalda de la defensa del Barça que, tras recorrer la banda derecha, le puso el balón a Isaac Romero en el punto de penalti. Esta vez el delantero español no perdonó.

El Barça estaba KO y hasta el minuto 42 no tuvo la primera ocasión de peligro. Un balón filtrado de Cubarsí a Rashford que se quedó solo ante Vlachodimos, pero el guardameta hizo un auténtico paradón. El inglés pudo resarcirse justo en la última ocasión de la primera mitad; Pedri le puso un centro teledirigido y Rashford remató completamente solo. Gracias a este gol, el Barça se fue con el ánimo subido a los vestuarios.

El Barcelona comenzó la segunda parte con otra cara, ejerciendo mayor presión sobre el Sevilla, algo que le faltó en la primera mitad. Si bien, fue el equipo andaluz el que estuvo a punto de marcar primero, pero de nuevo una gran parada de Szczesny lo evitó. La respuesta del Barça fue un tiro de Pedri que despejó Vlachodimos. Poco a poco los culés comenzaron a hacerse con el control del juego, pero sin éxito.

Hansi Flick dio entrada a Eric García y a Roony, mientras que Matías Almeyda metió a Januzaj y Peque. Precisamente, el primero derribó a Balde dentro del área, acción que el árbitro señaló como penalti; sin embargo, Lewandowski falló desde los once metros. Minutos después tuvo una muy clara Roony, pero se 'empachó' de balón y en el momento del remate, cuando estaba solo frente al portero, le salió un tiro muy centrado.

Los últimos minutos fueron de alto voltaje. Primero, un gol del sevillista Akor Adams fue anulado por fuera de juego. En la siguiente jugada, Vlachodimos sacó en la misma línea un remate de Roony. Y justo después, el Sevilla volvió a pillar la defensa adelantada del Barça y Carmona, con un disparo cruzado, superó a Szczesny, que esta vez no pudo hacer nada. Y en el descuento el Sevilla tuvo tiempo de marcar el cuarto gol.

De nuevo, a la contra, el conjunto hispalense aprovechó la defensa adelantada del Barça y Akor Adams remató el pase de la muerte de Ejuke. El marcador no se movió y el Barça cosechó su primera derrota en LaLiga, la que le deja, de nuevo, segundo en la clasificación.